Ще один проксі Кремля. У Болгарії до влади йде «новий Орбан»

Є реальний шанс, що всього за кілька днів після того, як угорські вибори усунули Орбана, у Болгарії до влади прийде новий прокремлівський уряд. Цей кандидат лідирує

Багато українців із натхненням зустріли розгромну поразку Віктора Орбана на виборах у сусідній Угорщині 12 квітня. Причини тому очевидні. Роками уряд Віктора Орбана був проросійським голосом усередині НАТО і Європейського Союзу, послідовно перешкоджаючи євроатлантичній інтеграції України і блокуючи надання військової допомоги Києву.

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Наразі в українській столиці панує стриманий оптимізм: там сподіваються на те, що відхід Орбана забезпечить посилення європейської підтримки у війні проти Росії та більш ясний шлях до членства в ЄС. Ці надії поділяють і в багатьох європейських столицях. Однак на горизонті вже замаячила нова загроза.

У Болгарії 19 квітня мають відбутися парламентські вибори, і існує реальна ймовірність того, що у Росії незабаром з’явиться в Брюсселі новий союзник.