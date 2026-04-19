Ян Суротчак

Ян Суротчак

Ексдиректор з питань трансатлантичної стратегії Міжнародного республіканського інституту у Вашингтоні, аналітик Atlantic council

Ще один проксі Кремля. У Болгарії до влади йде «новий Орбан»

19 квітня, 06:01
NV Преміум
Google Читайте NV у Google
x1
0:00
-
6:50

Є реальний шанс, що всього за кілька днів після того, як угорські вибори усунули Орбана, у Болгарії до влади прийде новий прокремлівський уряд. Цей кандидат лідирує

Багато українців із натхненням зустріли розгромну поразку Віктора Орбана на виборах у сусідній Угорщині 12 квітня. Причини тому очевидні. Роками уряд Віктора Орбана був проросійським голосом усередині НАТО і Європейського Союзу, послідовно перешкоджаючи євроатлантичній інтеграції України і блокуючи надання військової допомоги Києву.

Реклама

Наразі в українській столиці панує стриманий оптимізм: там сподіваються на те, що відхід Орбана забезпечить посилення європейської підтримки у війні проти Росії та більш ясний шлях до членства в ЄС. Ці надії поділяють і в багатьох європейських столицях. Однак на горизонті вже замаячила нова загроза.

У Болгарії 19 квітня мають відбутися парламентські вибори, і існує реальна ймовірність того, що у Росії незабаром з’явиться в Брюсселі новий союзник.

Теги:   Болгарія Війна Росії проти України Парламентські вибори Друзья Путина Румен Радєв

Google Читайте NV у Google

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies