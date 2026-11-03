Останній термін Трампа

Зараз багато говорять про потенційну зустріч Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна. Чи може Україна бути розмінною монетою у цій історії — запитують мене. Безумовно, Україна в цій ситуації не є пріоритетом Трампа. Пріоритетом зустрічі, якщо така відбудеться, на сьогодні є питання війни з Іраном, ціни на пальне, інші економічні наслідки, до яких призводить політика Трампа, не тільки в Ірані. Україна у цьому розумінні, звичайно, розмінна монета.

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Трамп, говорячи про пріоритети наступної зустрічі, сказав, що йдеться, у першу чергу, про контроль над ядерними озброєннями.

Росія, з того що звідти чутно, говорить про Ялту-2 у розумінні поділу світу, а це означає, що Україна має відійти у російську сферу впливу,