Френсіс Фукуяма

Френсіс Фукуяма

Американський філософ, політичний економіст

«Синя хвиля» накриває США. Що робитиме принижений Трамп

3 листопада, 20:03
NV Преміум
Google Читайте NV у Google
x1
0:00
-
0:00

Якщо республіканці справді зазнають такої серйозної поразки, як передбачали прогнози, чари Трампа розвіються

Протягом останніх кількох років, виступаючи з лекціями про стан ліберальної демократії, я часто чув запитання: чи можна зупинити хвилю авторитаризму, що захлинула світ, і чи достатньо міцна американська демократія, щоб витримати натиск авторитарних прагнень Трампа?

Реклама

Я незмінно відповідав ствердно. Відкат від демократії зовсім не є неминучим, а американські інституції поки що досить успішно витримують випробування на міцність. Можливо, мій стриманий оптимізм виявиться безпідставним, проте підстави для нього дають кілька нещодавніх подій.

Що ж стримає розгніваного й приниженого президента?

Теги:   Дональд Трамп Демократия Френсіс Фукуяма вибори в США

Google Читайте NV у Google

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies