«Синя хвиля» накриває США. Що робитиме принижений Трамп

Протягом останніх кількох років, виступаючи з лекціями про стан ліберальної демократії, я часто чув запитання: чи можна зупинити хвилю авторитаризму, що захлинула світ, і чи достатньо міцна американська демократія, щоб витримати натиск авторитарних прагнень Трампа?

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Я незмінно відповідав ствердно. Відкат від демократії зовсім не є неминучим, а американські інституції поки що досить успішно витримують випробування на міцність. Можливо, мій стриманий оптимізм виявиться безпідставним, проте підстави для нього дають кілька нещодавніх подій.

Що ж стримає розгніваного й приниженого президента?