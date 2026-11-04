Не чекайте, що Трамп стане кульгавою качкою. Ось що насправді важливо

Чому гра на боці лише демократів робитиме Україну заручницею Білого дому після виборів у США

Не головне питання, хто візьме більшість у обох палатах Конгресу США. Важливий фокус — це український Кокус у Конгресі, тобто група дружби з Україною.

Реклама

Адже частина важливих для нас законодавців в оновлений склад не потрапить, як серед демократів, так і серед республіканців. Це і демократка-сенаторка Джин Шахін; і республіканець Том Тілліс; побореться за своє місце у Палаті представників республіканець (та один з авторів законопроєкту, спрямованого на заборону дизельної угоди і будь-яких закупівель російської нафти) Браян Фітцпатрік, який якраз є співголовою українського кокусу.

Про проблеми з майбутнім кокусом одиниці почали говорити ще навесні цього року, коли стало очевидним, що до Конгресу не потрапляє велика кількість прихильників України. Говорила про це і вже колишня пані посол України у США Ольга Стефанішина.

Наратив про те, що «демократи послаблять Трампа» — помилковий для України

В травні цього року я їздила в поїздку у США разом з народним депутатом України якраз з цією метою — попрацювати над тим, який склад кокусу можна очікувати і які теми можуть обʼєднати нову групу дружби з Україною. Звісно, не для себе — це завдання для Верховної Ради. І вже зараз треба подумати, коли і хто має поїхати після виборів у США та з якою темою (!), візити лише для фото — неконструктивні.

Тоді ми з десятком членів Конгресу від обох партій взяли участь у молитовному сніданку, який традиційно проходить у крилі спікера, бо якраз ця тема — одне з того, на чому можна будувати подальшу комунікацію, що не викличе роздратування і розбіжностей. Наступний сніданок вже національного формату відбудеться якраз після початку роботи оновленого Конгресу — у лютому.

Перспективною є й тема військового співробітництва, але тут треба зважати на позицію Білого дому. Згадайте, як Трамп реагував на пропозицію допомоги від України із захистом від дронів на Близькому Сході.

Реклама:

А ще — гуманітарні треки, особливо після «перемирʼя Меланії».

Бо наратив про те, що «демократи зараз послаблять Трампа» — помилковий для побудови стратегії для України. Працювати після виборів доведеться з обома партіями, а мирний трек — як і зовнішня політика — все одно залишиться під контролем Трампа. Навіть більше: щодо мирного врегулювання, навпаки, у нього можуть бути ще більше розвʼязані руки, адже за наступні два роки виборів вже не передбачається, і він почуватиметься ще вільніше.

Ролі Кушнера та Віткоффа на мирному треку навряд чи зміняться, хоча так, у Конгресі можуть ініціювати розслідування щодо їхньої діяльності.

Гра на боці лише демократів робитиме Україну заручницею вже майбутніх виборчих перегонів на пост президента США і може збільшити тиск адміністрації на Україну, тому тут треба бути дуже філігранними і точно не підживлювати боротьбу Конгресу з Білим домом з нашого боку. У відносинах з адміністрацією це не допоможе.

Тим більше, що штаби окремих кандидатів почнуть працювати вже у січні. Йдеться про Венса, який 95% що буде кандидатом від республіканців на виборах. І до цього треба готуватися. Визначеності з кандидатом від демократів наразі немає.

Демократи і частина республіканців точно спробують ініціювати відставку Гегсета. Очільник Пентагону загалом не дуже прихильний до України, він не дуже підтримував надання нам ліцензії на виробництво ракет до Patriot, був скептичний щодо Drone Deal, а тепер на нього, найімовірніше, повісять війну в Ірані.

Були розмови про те, щоб звільнити його ще до виборів і таким чином позбавити себе частини критики з боку опонентів, — це мені розповідали ще під час зʼїзду у вересні. Але Трамп 2.0, як ми бачимо, неохоче звільняє своїх людей. Його найближче коло складається з шести-семи осіб, і позбувається він їх обережно.

Реклама:

А от після виборів це ймовірно станеться, і до змін сил у Пентагоні теж треба готуватися.

Окремий фактор впливу, не менший, ніж конфігурація у Конгресі — це війна з Іраном, від чого теж буде залежати і переговорний процес щодо України, і тиск — незначний або більший — на Україну щодо укладання угоди.

Тобто проміжний висновок: все набагато складніше, ніж заяви, що Трамп може стати «кульгавою качкою». Він може нею і стати, втративши обидві палати Конгресу і, не виключаю, свого спікера також. Однак у питаннях щодо України Білий дім усе одно буде відігравати основну роль. Зокрема, у мирному процесі.

А якщо не стане — то Конгрес буде важливим фактором у питаннях нагляду, розслідувань, політичної боротьби та санкцій. Та замінити Білий дім за такого сценарію — все одно не здатен.

Це просто реальність. Не прошу її підтримувати чи ні.

Оригінал

Текст опублікований з дозволу автора