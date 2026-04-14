Макс Бут: Вибори в Угорщині — це удар, який справді боляче б'є по прихильниках MAGA по обидва боки Атлантики (Фото: Скриншот)

У своїй колонці для The Washington Post американський історик Макс Бут пояснює, чому колись впливові європейські праві партії програють вибори за виборами, і яким передвісником це буде для Трампа

Яка найбільша небезпека загрожує Європі? Я б сказав, що це не Росія, не Китай, не Іран і навіть не Сполучені Штати. Це загроза правих популістів, які будуть погано керувати економікою, підривати демократію, переслідувати меншини, корумпувати уряд і задобрювати диктаторів, таких як Володимир Путін і Сі Цзіньпін.

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Минулого року загроза досягла критичної маси з приходом до влади в США президента Дональда Трампа, який пообіцяв допомогти своїм ультраправим однодумцям. У серпні опитування показали, що ультраправі партії вперше лідирують у трьох головних державах Європи — Британії, Франції та Німеччині. Загроза далеко не зникла, але події останнього місяця дають обнадійливі свідчення того, що «лихоманка», можливо, починає спадати.

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Тож який сигнал поразка Орбана (і не тільки) посилає Трампу?