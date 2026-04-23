Військова куртка Ефіопа

На війні люди вірять у різні речі. Хтось носить жетон під бронею. Хтось іконку в кишені. Хтось лист від дружини. Ефіоп носив куртку

І справді, з нею було пов’язано занадто багато випадковостей, щоб назвати це просто збігом. Мінне поле, в яке вони заїхали в сутінках і виїхали, не підірвавшись на жодній російській міні. Вихід з позиції, важкий і хаотичний, коли загинуло п’ятеро бійців, а на ньому жодної подряпини. Коли снаряд ліг за бліндажем і розібрав перекриття, одна балка впала поруч, зачепила край куртки, розірвала тканину, але шкіру не торкнула.

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Ефіоп возив із собою цю військову куртку завжди. Одягав на завдання. Говорив: «Поки вона ціла, цілий і я. Вона моя кольчуга».

Куртка лежала згорнута в баулі, висіла в бліндажі на цвяху, інколи правила за подушку. Вона пахла димом, сирістю посадок і потом довгих виходів.

На рукаві, в місці де вона трохи обгоріла, латка, на кишенях потерті шви. Ефіоп прав її лише руками (жодних машин, лише руки), й хазяйським милом, сам латав діри, якщо такі з’являлися. Він був з тих бійців, у яких завжди була голка і нитка.

Прав її лише руками й хазяйським милом

Ефіоп рахував: — Сім, — і перерахував випадки, коли міг загинути. Чудо врятувало його, коли росіяни зайшли в тил позиції і кинули в бліндаж вибухівку.

— Як так могло статися, що я цілий? Лише оглушило. А інше… Це моє восьме життя.

Інколи з нього жартували: — Дивись, у кота дев’ять. Дивись, щоб, сам розумієш…

Та Ефіоп махав рукою.

— Тю! Я міг загинути та я живий. Значить, Бог береже мене для чогось. Знати б для чого.

Це питання звучало часто.

Ефіоп. Його так прозвали ще в навчальному центрі. Ніхто вже й не пам’ятав, чому саме. Чи то через темну засмагу, яка не сходила навіть взимку, чи через кучеряве волосся, чи просто тому, що в армії кожному швидко знаходять позивний. Ефіоп, значить Ефіоп. Чому ні? Своє справжнє ім'я він майже не використовував. Та й навіщо?

Він був спокійний. Іноді вночі, в селі, де базувалися і відпочивали після бойових виходів, він прокидався, виходив надвір і просто стояв. Куртка була на ньому. Він курив і дивився в темряву. Він любив слухати ніч.

Дивно, але перша моя згадка про нього: це темна фігура на фоні зоряного неба, десь в Херсонській області. Він стояв біля дверей і курив. Червона цятка від сигарети то спалахувала — затяжка, то тьмяніла й опускалась вниз.

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— Бачиш, — говорив він одному бійцю, — снаряд завжди летить швидше за звук. Тому спершу світло, а потім бах.

— А як зрозуміти, що він летить в тебе?

— Ніяк. Але якщо чуєш — значить не в тебе, — сказав це без жарту. Просто як правило.

В тій же хаті згадується сміх. Бійці торкалися куртки Ефіопа жартома:

— На удачу, — і сміялися мов діти. Вони збиралися на виїзд.

— Тільки не порвіть її, — казав Ефіоп.

І всі сміялися. На війні люди вірять у різні речі. Хтось носить жетон під бронею. Хтось іконку в кишені. Хтось лист від дружини. Ефіоп носив куртку.

І вона справді трималася на диво довго. Поки одного дня не сталося те, про що він ніколи не говорив.

Це було восени. Вітер тягнув дим уздовж посадки і земля була мокра від нічного дощу. Вони рухалися повільно, майже навпомацки. Попереду йшов сапер. За ним — Ефіоп. І раптом сапер підняв руку. Зупинка. Усі завмерли. Він нахилився, щось роздивився в траві.

— Розтяжка.

Тонкий дріт тягнувся просто на рівні коліна Ефіопа.

Ефіоп опустив голову і подивився на куртку наче перевіряв, чи вона ще тут.

— Нуль, — тихо сказав він.

Ніхто тоді не запитав, що це значить. Бо всі й так знали. І лише потім один з бійців сказав:

— Слухай…

— Га?

— А що буде, коли куртка порветься остаточно?

Ефіоп довго мовчав. Дуже довго. Потім знизав плечима й прошепотів:

— Тоді доведеться жити самому. Або померти.

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Текст опубліковано з дозволу автора