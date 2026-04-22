Як росіяни знову «захопили» всю Луганську область

Не минуло й пів року, а начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов під час візиту на пункт управління загальновійськового об'єднання Південного угруповання знову оголосив про повний контроль території Луганської області, або як її окупанти називають, якоїсь «ЛНР».

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Крім звичної шизофренії від Валерія Герасимова про захоплення Луганської області, він озвучив ще один фейк, а саме — з початку 2026 року російські окупаційні війська захопили понад 1 700 км² території України.

Що тут скажеш…

Луганську область російські війська, згідно з версією Генштабу ЗС РФ, повністю захопили ще в липні 2022 року. Саме тоді, 3 липня, уперше пролунав цей бравурний фейк, який із періодичністю раз на пів року, але обов’язково ким-небудь з офіційних російських осіб повторюється. Щоправда, цього разу прямо-таки фальстарт.

Цього разу прямо-таки фальстарт

Річ у тім, що буквально три тижні тому російське МО виступало з аналогічною заявою.

Загалом же, ситуація на ділянці Луганської області, що залишається під контролем СОУ, за цей час кардинально не змінилася. Українські війська продовжують контролювати на сьогодні в Луганській області ділянку площею близько 80 км².

Зокрема, СОУ утримують позиції в районі села Надія, на правому березі річки Жеребець, а також Новоєгорівки, району лісу Пшеничного. Так само утримуються позиції в районі Греківки — Західний ліс.

Схоже, російське командування вирішило округлити захоплення Луганської області та додати пенсіонеру в бункері трохи настрою. При цьому діда спочатку порадувало МО, а тепер доповідь від Генштабу в папочці принесуть. От і втіха ж старій хворій людині!

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Далі, щодо 1 700 км²…

З початку 2026 року окупанти захопили 622 км² території України, втратили 111 340 особового складу або в пропорції 179 тіл/1 км², а темп захоплення територій у середньому становив 5,6 км² на добу.

Тобто, Валерій Герасимов у своїй доповіді майже в 3 рази завищив реальні цифри щодо захоплення українських територій. Якби російські війська і справді з початку 2026 року захопили понад 1 700 км² території України, то вони б уже контролювали Куп’янськ, Куп’янськ-Вузловий, стояли б на всьому лівому березі річки Оскол, вели б міські бої в Лимані, перебували б на околиці Слов’янсько-Краматорської агломерації, вийшли б за межі Костянтинівки та рухалися по трасі Н-20 на північ.

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У певному сенсі, можна говорити про те, що всі звіти Генштабу ЗС РФ і МО РФ завищуються в 2,5−3 рази, як мінімум. Це робить їхню звітність на столі Путіна настільки нереалістичною, що навіть простою, ситуативною закредитованістю захоплення територій це складно пояснити. Схоже, в кредит російські генерали беруть не просто ті чи інші міста і населені пункти, села, а всю лінію фронту!

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Текст опубліковано з дозволу автора