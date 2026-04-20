Вільям Діксон

Вільям Діксон

Експерт Atlantic Council, фахівець Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI)

Велика ставка Зеленського. Чому її термін придатності — обмежений

20 квітня, 09:27
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Київ розраховує на максимум: від стабільних поставок енергоносіїв до дефіцитних ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot

Матеріал написаний у співавторстві з експертом з міжнародної безпеки Atlantic council Максимом Безносюком

Якщо сьогодні дивитися на театри бойових дій — від сходу України до Перської затоки — то стає гранично ясно: дрони докорінно змінюють саму суть сучасної війни. Поки країни у всьому світі гарячково оновлюють свої оборонні доктрини, для України відкриваються унікальні можливості. Вона може ефективно використовувати свій досвід, щоб закріпити за собою статус однієї з провідних військових держав Європи.

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Становлення України як світового лідера у сфері ведення безпілотної війни після 2022 року було продиктовано життєвою необхідністю. Зіткнувшись із колосальною перевагою Росії в живій силі та звичайних озброєннях, Київ зробив ставку на безпілотні технології як на економічно вигідне і життєздатне рішення.

Результати виявилися приголомшливими. Але є одне «але».

Теги:   Війна Росії проти України українські безпілотники Володимир Зеленський Виробництво зброї Оборонна промисловість

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