Велика ставка Зеленського. Чому її термін придатності — обмежений

Київ розраховує на максимум: від стабільних поставок енергоносіїв до дефіцитних ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot

Матеріал написаний у співавторстві з експертом з міжнародної безпеки Atlantic council Максимом Безносюком

Якщо сьогодні дивитися на театри бойових дій — від сходу України до Перської затоки — то стає гранично ясно: дрони докорінно змінюють саму суть сучасної війни. Поки країни у всьому світі гарячково оновлюють свої оборонні доктрини, для України відкриваються унікальні можливості. Вона може ефективно використовувати свій досвід, щоб закріпити за собою статус однієї з провідних військових держав Європи.

Реклама

Становлення України як світового лідера у сфері ведення безпілотної війни після 2022 року було продиктовано життєвою необхідністю. Зіткнувшись із колосальною перевагою Росії в живій силі та звичайних озброєннях, Київ зробив ставку на безпілотні технології як на економічно вигідне і життєздатне рішення.

Результати виявилися приголомшливими. Але є одне «але».