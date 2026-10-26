Мир пропонували ще у 2023 році? Кому вигідно говорити про це зараз

А чи був насправді той план, який «злили» у FT?

Переконаний, що зараз ця історія працює виключно на Росію. Її меседж зрозумілий з першого речення — у 2023-му Україні нібито пропонували повернути майже все, а вона відмовилася. Тож сама винна і тепер має погоджуватися на гірше.

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І такий меседж розганяють приховані агенти Кремля.

Тільки от плану Росії ніякого не було. Був план кількох посередників, а це — зовсім інша річ.

Ми, як Інститут майбутнього, також публікували варіанти умов для миру, але це не є позицією жодної офіційної сторони.

Що насправді написала Financial Times?

Восени 2022 року американський юрист Річард Конн і банкір Боб Форесман вийшли на Путіна через Маттіаса Варніга. Варніг — колишній офіцер Штазі, ексголова Nord Stream 2 і давній знайомий Путіна. Пізніше до них долучився продюсер Олександр Роднянський. У січні 2023-го ця група сама написала проєкт угоди:

— Росія відводить війська до лінії 24 лютого 2022 року,

— Україна визнає російський контроль над Кримом і дає сухопутний коридор до нього.

Проєкт склали не росіяни

Варніг потім переказав, що Путін «погодився», але цього ніхто не перевіряв. Тут варто зупинитися. Проєкт склали не росіяни. Це текст приватних людей, за якими не стояв жоден уряд. Москва його нікому не пропонувала. Звідки ж ми знаємо про «згоду» Путіна? Лише зі слів Варніга. Він з лютого 2022 року під санкціями США, і йому дуже вигідно мати вигляд миротворця, а не соратника Путіна.

Кремль на запитання FT не відповів. Колишні американські посадовці заперечують версію Варніга про те, чому канал закрився.

За 25 років у інвестиційному бізнесі і консалтингу я засвоїв просте правило: перевіряй будь яку інформацію. Інформація з одного джерела, яке має інтерес, — це гіпотеза, а не факт. Тут саме такий випадок.

А тепер подивімося, що Путін робив у ті самі тижні. «Згоду» Варніг переказав 1 лютого 2023 року.

21 лютого Путін у посланні Федеральним зборам назвав війну боротьбою із Заходом і призупинив участь Росії в останньому ядерному договорі зі США. Ще раніше, 5 жовтня 2022-го, він підписав «закони» про включення чотирьох українських областей до складу РФ. Віддати їх через ініціативу приватного юриста з Коннектикуту? Дуже сумнівно.

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Але Варніг справді мав прямий доступ до Путіна. Ядерна загроза восени 2022-го була реальною, США всерйоз готувалися до можливого удару. Херсон Росія теж залишила, попри всі свої «закони». Тож Кремль цілком міг через довірену особу промацати, на що готові Київ і Вашингтон. Але промацати — не означає запропонувати.

На початку 2023-го вже була схожа історія. Швейцарська NZZ писала, що директор ЦРУ нібито пропонував мир за п’яту частину української території. Заперечили всі: Білий дім, ЦРУ і Кремль.

А сьогодні Росія — навпаки — вимагає більше, а не менше.

Зеленський публічно погоджується зупинитися по лінії фронту, а Ушаков у серпні 2026-го відкинув навіть таке замороження.

За три роки Москва жодного разу сама не запропонувала відійти до лінії 2022 року.

Окремо про «інсайди», які з’явилися вже в Україні: Абрамович як ключова фігура, ЗАЕС, $300 млрд на відбудову, «Мелітополь віддають, Токмак — ні».

У FT цього немає. І логіка кульгає: основна дорога і залізниця з Росії до Криму йдуть саме через Мелітополь.

Як така історія потрапляє в топове видання? Без жодної змови. Журналіст місяцями говорить з учасниками, і кожен розповідає свою версію. Американські посередники розповідають, як мало не зупинили війну. Варніг каже, що Путін «завжди був відкритий до врегулювання».

Роднянський — що Київ поводився так, ніби арміяРФ ось-ось розсиплеться, як армія Саурона, і що США мали тиснути на Україну. Кремль мовчить, і це йому нічого не коштує.

FT, до речі, чесно навела заперечення. Але в переказах їх уже немає. «За словами Варніга» перетворюється на «Путін був готовий віддати території», а далі обростає деталями, яких в оригіналі ніколи не було.

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Подивіться і на дати. 20 жовтня були переговори в Осло, 21-го Віткофф зустрівся з Путіним, після чого Кремль анонсував тристоронні переговори в листопаді. А 24 жовтня виходить історія про «упущений мир». Доказом змови це не є. Але аргумент «бери, поки дають» перед новим раундом з’явився дуже вчасно.

Висновок такий. Приватні посередники були, пропозиції Росії не було. Київ у 2023-му мав повне право не сприймати всерйоз документ, за яким не стояв жоден уряд. А історію «Україна сама відмовилася від миру» нам ще не раз підсовуватимуть. Тому прошу всіх про одне: вмикайте критичне мислення, навіть коли читаєте FT, The Economist чи NYT.

Великі видання здебільшого чесно передають, що їм сказали. Але вони не можуть гарантувати, що їм сказали правду. Перш ніж повірити в чергову сенсацію, з’ясуйте, хто саме це розповів, яка в нього вигода і чи є хоч одне незалежне підтвердження.

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Текст опубліковано з дозволу автора