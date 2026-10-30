Країна, про яку говорять усі

За минуле десятиліття Україна для світу перетворилася з країни, про яку не говорить ніхто, на країну, про яку говорять усі

Прагнучи цього чи ні, Україна стала міфом, mythos, тобто концептуальною історією, яка живе своїм життям і в яку кожен вкладає той зміст, який йому чи їй є важливим.

Для когось вона стала історією про незламність і мужність, для когось — історією про битву між силами, які лякають; для когось — цапом-відбувайлом за власні проблеми; для когось — незрозумілою загрозою.

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Але важливо, щоб ми були не тільки темою для розмови, а й субʼєктом розмови. І ось тут все не просто, бо навіть у наших партнерів виникає три спокуси а) говорити про Україну без українців, б) бачити в Україну лише одну з тем — а не боротьбу, яка визначає майбутнє світу, в) бачити в Україні лише тему, а не субʼєкта.

У світ повернулася битва філософій історії

(Цікаво, що англійською «тема» і «субʼєкт» — це одне слово, subject. Французькою теж, sujet. Можливо, тому нашу фрустрацію не відчувають)

Звісно, що більше людей про тебе говорять, то більша пропорція фантазмів і вигадки. Бо міф живе своїм життям, а пропорція людей, які зберігають звʼязок своєї історії з реальністю, зменшується зі зростанням кількості мовців.

Хочемо ми цього чи ні, але у світ повернулася битва філософій історії, а, значить, різних різновидів епосу. І від нас залежить, чи в Епосі, який переможе, ми збережемо ту історію, в якій ми будемо суб'єктами, а не темою для чергової балачки.

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Текст опубліковано з дозволу автора