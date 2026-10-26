Путін не жартує. Про річницю Угорського повстання і нашу війну

У 70-у річницю Угорського повстання слід усвідомити, що і наша війна — це повноцінна війна з СРСР, найбільшим шматком якого залишилася РФ

Мені можуть сказати, що і Україна є таким самим шматком. Але ж і Угорщина була частиною соціалістичного табору. Рішення про вторгнення стало неуникненним саме тоді, коли вона почала демонтувати комуністичні інституції і наголошувати на можливості приєднання до НАТО.

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Україна довгий час з інституційної точки зору була просто перейменованою радянською республікою, і Кремль це влаштовувало. Вже можливість підписання угоди про асоціацію створювала небезпеку відмови від частини пострадянських інститутів. Перемога Майдану 2013−2014 років переконала Путіна, що політичним шляхом зупинити цей дрейф вже не вийде.

Кремль це влаштовувало

Що ми маємо на сьогоднішній день? Державні інституції, які змушені ухвалювати європейські закони в той час як Росія ліквідує навіть те пострадянське, що трішечки віддалило її від радянського. СБУ та інші спецслужби, які змушені працювати із західними розвідками і бути їхньою частиною, в той час як в Росії ФСБ — це клон КГБ.

Маємо церкву під омофором Константинопольського патріарха в той час як російська церква — інституція схвалена у кабінеті Сталіна, організація, в якій у радянський час 100 відсотків священників були пов’язані із КГБ. І навіть якщо прибрати національний конфлікт, про який я весь час кажу, ми маємо зрозуміти що Росія просто не може допустити щоб все це існувало на її кордонах. Зрештою, з угорцями у росіян національного конфлікту не було. Було просто бажання не допустити прецеденту у власній зоні впливу.

Тому коли Путін говорить про денацифікацію, російську мову та церкву Гундяєва, він не жартує. Відновлення радянських інституцій в колонії — також шлях до її остаточного загарбання. Просто після окупації Угорщини її громадянам дозволили залишатися угорцями під владою уряду колаборантів. Українцям у Кремлі, як ви неодноразово чули від Путіна, відмовляють навіть у цьому.

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