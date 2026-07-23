Чий бізнес Wildberries, по якому б’ють українські дрони

Завдяки Силам оборони України у РФ знову палають логістичні центри Wildberries. Цього разу удару було завдано по одному з найбільших хабів компанії поблизу Краснодара. Уже з’явилися перші оцінки того, скільки мільярдів втратили російська економіка, дрібний бізнес, власники маркетплейсу та пересічні росіяни. Але всі ці підрахунки залишаються поверхневими, адже не враховують головного.

Реклама

Справа в тому, що Wildberries є одним із ключових елементів схеми обходу міжнародних санкцій, відомої як паралельний імпорт. Трохи світла на цей аспект діяльності компанії пролив президент України, який заявив, що ці логістичні центри постачали російським військам компоненти для безпілотників, навігаційне обладнання та спорядження. Наскільки важливим для противника є цей інструмент, свідчить хоча б той факт, що діяльність компанії свого часу благословив особисто Путін.

Діяльність компанії свого часу благословив особисто Путін

У своєму нинішньому вигляді цей маркетплейс існує з червня минулого року, коли відбулося злиття компаній Wildberries і Russ. Напередодні об'єднання мажоритарна співвласниця бізнесу Тетяна Бакальчук (нині Кім) написала Путіну листа, в якому йшлося про плани «створити найбільшу цифрову банківську мережу та платіжну систему для розрахунків у рублях по всьому світу, в обхід SWIFT».

Господар Кремля не лише звернув увагу на це звернення, а й відверто зацікавився проєктом. Він поставив на листі резолюцію про підтримку та доручив супроводжувати його першому віцепрем'єру Денису Мантурову. Відтоді Wildberries можна вважати кремлівським проєктом — елементом економічної, а з огляду на його роль у забезпеченні російської військової машини, і військової інфраструктури недоімперії. Його ключова функція — тіньове імпортозаміщення.

Як працює Wildberries? Не треба бути супераналітиком, щоб зрозуміти, що продукція Apple, Canon, Bosch, Samsung та інших світових брендів може потрапляти до Росії без дозволу виробника, якщо її придбали в третіх країнах, а вже звідти відправили — через маркетплейс — до РФ. Сам Wildberries навіть має офіційні інструкції для продавців щодо оформлення таких товарів.

Реклама:

Перекривати кисень російському схематозу та завдавати ударів по логістичних хабах, які забезпечують функціонування російської військової машини, не менш важливо, ніж бити по тіньовому флоту РФ. Тож бачимо, що атаки українських безпілотників фактично доповнюють міжнародні економічні санкції. Як показує практика, лише такий тандем має реальний сенс. Інакше росіяни на кожен новий пакет європейських санкцій відповідатимуть черговим пакетом шахрайських схем.

Вже традиційно «далекобійні санкції» мають не лише економічний ефект, а й виконують важливу просвітницьку функцію. Хмари чорного диму, знищений товар і багатомільярдні збитки — це та картинка, яку кремлівська пропаганда вже не здатна приховати навіть від тих росіян, для яких єдиним джерелом інформації залишається зомбоящик. Тому удари по складах маркетплейсу — це ще й сигнал для мешканців російської глибинки: війна приходить до них.

Земля горить під ногами російського обивателя, бізнес перестає приносити прибутки, тотальний дефіцит бензину змінює спосіб життя — і все це супроводжується пропагандистською маячнею. Образно кажучи, це ситуація, коли холодильник і каністра конфліктують з телевізором. Настане час — телевізор програє. Саме так починається розвал недоімперії. Цей процес може тривати місяці, а може й роки.

Але ми зробимо все можливе, щоб його прискорити. У наших планах — посилення «далекобійних санкцій» та нові «сюрпризи» для ворога. Споряджаємо дрони. Працюємо далі. Наближаємо Перемогу. Слава Україні!

Оригінал

Текст опубліковано з дозволу автора