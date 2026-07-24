Навіщо Україна завдає ударів по нафтових об'єктах Казахстану

Схоже, Україна знову активізувала удари по об'єктах, пов’язаних із Каспійським трубопровідним консорціумом (КТК), — зокрема, по нафтових танкерах, що завантажуються нафтою КТК у російському порту Новоросійськ. Кілька місяців тому українські безпілотники або ракети, вочевидь, уже вражали причальні споруди КТК і вивели з ладу низку об'єктів. Однак після протестів з боку Казахстану та європейських країн, що отримують нафту КТК, такі атаки, здавалося, припинилися. То що ж змінилося?

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Насамперед я вважаю, що ці дії відображають зростання стратегічної самостійності України. Київ створив власний арсенал далекобійних ракет і безпілотників, значною мірою незалежний від західних союзників, і тепер використовує його відповідно до власних інтересів.