Чому Україна завдає ударів по Wildberries. І що буде, коли закінчиться літо

Взимку всі ці труднощі можуть перерости в справжню кризу, яка стане серйозним випробуванням для російського суспільства

Оскільки й досі немає жодних ознак того, що Володимир Путін планує припинити своє вторгнення, Україна послідовно розширює кампанію стратегічних ударів по російській території. Вона спрямована на підрив логістичної системи, що забезпечує роботу кремлівської воєнної машини. Новий етап цієї повітряної операції включає удари по низці ключових логістичних об'єктів найбільшого російського онлайн-ритейлера Wildberries, що призвели до масштабних руйнувань і численних жертв.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що атаки на розподільчі комплекси Wildberries минулого тижня стали частиною тривалих зусиль Києва з реалізації політики «далекобійних санкцій» проти режиму Путіна. За його словами, уражені розподільчі центри використовувалися для забезпечення російської армії в Україні, зокрема для постачання компонентів для виробництва безпілотників і навігаційного обладнання, що підпадають під санкції. Водночас удари знищили й значні обсяги звичайних комерційних товарів, а багато російських підприємців зазнали серйозних фінансових збитків.

Удари українських безпілотників по складах Wildberries призвели до появи приголомшливих