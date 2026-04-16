Масований обстріл України. Що ми можемо зробити у відповідь

У ніч з 15 на 16 квітня Росія завдала чергового комбінованого ракетно-дронового удару по Україні

За даними Повітряних Сил, було задіяно 703 засоби атаки, зокрема: 19 балістичних ракет Іскандер-М/С-400, 20 крилатих ракет Х-101, 5 крилатих ракет Іскандер-К, 659 БПЛА різних типів.

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Збито / подавлено 667 цілей (майже 95%). Зокрема:

— 19 із 20 крилатих ракет Х-101 (95%)

— 8 із 19 балістичних ракет (42%)

— 4 з 5 крилатих ракет Іскандер-К (80%)

— 636 із 667 БПЛА (95+%).

Зафіксовано влучання 12 ракет і 20 ударних БПЛА, доля ще однієї ракети встановлюється.

Уразливість не змінюється: балістика. Щоб відбити таку атаку балістики з високими шансами, потрібно 40+ ракет-перехоплювачів, і достатньо ЗРК, щоб закрити небо. Повністю вирішити це завдання не можна, але значно збільшити відсоток захисту від балістики можна.

Повністю вирішити це завдання не можна

Як — описано тисячу разів, але, на жаль, тут багато що залежить не від України. Україна свою частину максимально робить — дотягується до пускових і виробництва, підсвічує порушників санкцій.

Наслідки російських ударів (станом на 10.00, на жаль, у міру розбору завалів жертв може побільшати, плюс є важкі).

Одеса: 9 осіб убито, 23 постраждало.

Київ: 4 людини вбито (у т.ч. 1 дитина) і 60 постраждало.

Дніпро (місто атакують третю добу поспіль): 4 людини вбито, 30 постраждалих; область (Нікопольський район): 1 убитий і 3 постраждалих.

Харків: 2 поранених; область (Мерефа): жінка вбита, 6 поранених.

Характер руйнувань усі бачили: житлова забудова, цивільні об'єкти. У Сумах постраждала медустанова.

Кілька днів тому росіяни розбивали чола від духовності, що розпирає, а їхні вожді буквально обклалися стародавніми чудотворними іконами. Завершивши ритуали, вони буквально відразу ж повернулися до рутини військових злочинів.

Зауважте: стало різко менше балаканини про «захист російськомовних» і «традиційного православ’я». Росіяни просто вбивають людей в Україні, здебільшого — російськомовних і православних, тому що їхні ватажки хочуть зберегти обличчя і віддалити час притягнення до відповідальності, а решті росіян в основній масі так комфортно.

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Це стосується не тільки росіян. Не втомлююся повторювати — це стосується всіх росіян. Які або йдуть у найманці, або радісно отримують гроші на військових заводах, або заробляють на обслуговуванні військової машини.

Тому й завдання — зробити так, щоб росіяни, які беруть безпосередню участь в агресії, фізично померли або стали каліками, а решті в масі було дуже некомфортно. І вони навчилися пов’язувати свої біди з продовженням війни. Треба в цьому посильно допомагати.

Протягом дня буде багато подробиць. Поки що з основного: у межах просвітницької роботи добрі дрони відвідали Туапсе. Там розташований нафтовий хаб із портом в орбіті Роснефти. Запроваджено кінетичні санкції.

Оригінал

Текст опубліковано з дозволу автора