Удари по Києву, заходу України та прифронтових містах. У чому різниця

Проблема в тому, що терор КАБами відчувають мешканці прифронтових та прикордонних міст, а столичні жителі, центр України, не кажучи вже про захід, не знають, що це таке і в чому небезпека. Для Києва головними викликами залишаються балістика, аеробалістика та гіперзвук, а ось питання КАБів — воно десь осторонь, на порядку денному, але без актуальності.

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Тим часом у червні окупанти застосували 101 одиницю балістичних засобів ураження (з яких було збито 29). Щодо КАБів — понад 4 800!

Навіть якщо уявити, що всі ці Каби були на ОФАБ-250 з бойовою частиною 95 кг, то сумарний скинутий вибуховий потенціал складає 456 000 кг! У той же час СВП 101 балістичного засобу (якщо врахувати виключно застосування ракет 9М723) — 50 500 кг!

Кого в тилу хвилюють передова і зона, що прилягає до фронту?

Різниця в цих підрахунках у тому, що до балістичних засобів відносяться не тільки ракети 9М723 з бойовою частиною в 500 кг, а й 48Н6ДМ з БЧ близько 150 кг (тобто в менший бік), а КАБ ОФАБ-250 це мінімальна за масою бомба, що застосовується з УМПК… А є ОФАБ-500/1500/3000…

Авіаційними бомбами по Україні створюється в десятки більше руйнувань, ніж балістикою, і масштабування застосування КАБів у російських окупантів виходить набагато швидше. Наприклад, у червні 2024 року противник застосував по Україні близько 2 800 КАБів.

Який засіб завдав більше руйнувань для України?

Так, із баллістикою потрібна боротьба, але чому її в інформаційному просторі завжди більше, ніж КАБ? Напевно, тому, що балістика — це проблема відносно спокійного та благополучного тилу, а ось КАБи — це проблема тих на передовій як військових, так і цивільних.

Кого хвилює в тилу передова, кордон і ближня тилова зона? Виникає саме таке відчуття.

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Текст опубліковано з дозволу автора