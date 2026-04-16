● Точаться бої біля Покровська. Російські війська намагаються закріпитися у центрі села Гришине на Донеччині (на північний захід від Покровська). Як пояснили у 7-му корпусі Десантно-штурмових військ, що тримає оборону в цьому секторі, ситуація там залишається напруженою: окупанти прагнуть розвинути наступ у населеному пункті, тривають стрілецькі бої.

Реклама

Сили оборони України також продовжують стримувати російську армію на північних околицях Покровська. У південній частині міста ворог намагається накопичити техніку та особовий склад, розраховуючи створити умови для подальшого просування у північному напрямку. Водночас українські захисники виявляють та знищують цілі, не дозволяючи ворогу сформувати ударні угруповання.

● Підрозділи 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка повернули під контроль частину вулиць у Вовчанську (північний схід Харківщини), які раніше утримували російські війська. Водночас спецбатальйон Шквал цієї ж бригади знищив російську піхоту.

● Ціна російського наступу. У Донецькій області ворог втрачає в середньому 428 солдатів на квадратний кілометр (аналогічний загальний показник — 254 росіянина на кожен 1 кв. км), повідомив напередодні міністр оборони Михайло Федоров на 34-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (Рамштайн).

● У 1-му корпусі Нацгвардії Азов заявили, що взяли під контроль всі ворожі логістичні шляхи навколо окупованого Донецька. «Пілоти ударних БпЛА полюють на російську логістику в дальній операційній зоні. Дрони тримають під контролем всі логістичні шляхи навколо Донецька», — повідомили там. І наголосили, що Зугрес, Андріївка, Старобешеве, Горлівка, Лисичанськ, Донецька кільцева — активна робота БПЛА на цих шляхах свідчить про неефективність російської системи контролю повітряного простору.

● Доба, яку росіяни зробили чорною. Важка доба почалась зранку 15 квітня (коли був першій зліт російських ракетоносіїв Ту), вдень і до вечора того ж дня, коли українські сили відбили масовану атаку дронів разом із крилатими ракетами, та завершилась вночі проти 16 квітня, коли ворог вдарив по великих українських містах балістикою.

Реклама:

Вночі російські війська масовано атакували Київ ракетами. Влучання зафіксовані у Подільському, Оболонському і Шевченківському районі (пошкоджено 17 багатоповерхівок). Загинули четверо людей (серед них 12-річна дитина), постраждалих 60 (четверо дітей, медики, поліцейські).

Також у ніч проти четверга країна-агресорка Росія завдала масованого удару по Дніпру, унаслідок чого четверо людей загинули, ще 30 — постраждали.

В Одесі внаслідок російської атаки ракетами та дронами вночі 16 квітня загинули дев’ять людей, іще 23 — дістали поранення. Тривають пошуково-рятувальні роботи та ліквідація наслідків. В місті оголосили день жалоби.

● Росія не заслуговує на пом’якшення. Президент України Володимир Зеленський написав у соцмережах, що нічний удар довів: Росія не заслуговує на будь-яке пом’якшення глобальної політики та зняття санкцій. «Росія робить ставку на війну. […] Жодної нормалізації такої Росії бути не може. Тиск на Росію повинен працювати. І важливо вчасно виконувати кожну обіцянку допомоги для України», — підкреслив він.

Катерина Матернова, посолка ЄС в Україні, написала, що «ця ніч була жахливою» і опублікувала фото з укриття, де вона провела значну частину ночі. «Мої руки досі тремтять. У місті пахне димом від пожеж, що спалахнули в кількох частинах міста. Влада підраховує кількість жертв — загиблих і поранених», — додала вона. Матернова наголосила, з що з боку Росії це не була «операція». «Це був напад на невинних людей уві сні. Сирени не вщухали. Здавалося, що вибухи ніколи не закінчаться. Я завжди роблю паузу, щоб подумати про те, як Україна знову підіймається вранці. Як міста починають пульсувати життям, а люди поспішають на роботу — виснажені, налякані. Це триває вже понад чотири роки. Як довго це може тривати?» — йдеться у її дописі.

Реклама:

● Ахіллесова п’ята вітчизняної ППО. «19 балістичних ракет Іскандер-М або ж С-400 було застосовано [вночі] по чотирьох регіонах нашої держави, в Києві було п’ять влучань і також постраждали Дніпро, Харківщина та Одещина, — розповів Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ. — В першій хвилі противник застосував крилаті ракети у кількості 20, фактично таку саму кількість, як і балістики сьогодні вночі. Тому саме цього разу ми дещо змінили формат, зробили підсумок за добу, тому що це була така фактично добова атака з 7 ранку вчорашнього дня до 7 ранку сьогодні, 16 квітня». За результатами, як додав Ігнат, видно, що крилаті ракети вдається збивати, інколи показник перехоплення сягає майже 100%, насамперед завдяки роботі тактичної авіації та літаків F-16. Водночас, за його словами, балістичні ракети залишаються «Ахіллесовою пʼятою» для Сил оборони України.

У період з 07:00 15 квітня до 07:00 16 квітня, протягом двох хвиль комбінованих атак, росіяни застосували 703 повітряні засоби нападу, повідомили Повітряні сили ЗСУ. Йдеться про 659 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотники інших типів, а також 44 ракети: 19 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 (збито 8); 20 крилатими ракетами Х-101 (збито 19); 5 крилатими ракетами Іскандер-К (збито 4). Станом на 07:30 протиповітряна оборона України знешкодила 667 російських цілей, зокрема 636 дронів.

«З такими атаками, власне, треба чимось відбиватися. У нас люди підготовлені, 24/7 не лише вміють відбивати успішно балістику, але й раціонально використовують ракети… Питання зараз дійсно в ракетах дуже серйозні», — додав Ігнат. Напередодні й Володимир Зеленський заявив про критичний дефіцит ракет до систем протиповітряної оборони Patriot: «У нас зараз саме такий дефіцит, що гірше вже не може бути».

Реклама:

● Атака продовжилась. Війська Росії вранці 16 квітня атакували дронами енергетичну інфраструктуру південних областей України, внаслідок чого знеструмлено споживачів у Миколаївській і Херсонській областях.

Без світла залишилися місто Миколаїв та населені пункти Миколаївського і Баштанського районів. Також електропостачання зникло в Херсоні.

● Російська нафта запалала. У Туапсе Краснодарського краю РФ спалахнула масштабна пожежа, — як наслідок імовірного удару по нафтопереробному заводу (НПЗ) у ніч проти 16 квітня. Відповідні кадри публікують моніторингові канали Telegram-канали Supernova+ і Exilenova+. «Порт у Туапсе продовжує інтенсивно горіти», — ідеться в описі до одного з відео. Від початку горіли три резервуари та нафтоналивний пірс.

Через термінал у цьому порті росіяни відвантажують нафту після пошкодження аналогічного об'єкту у сусідньому Новоросійську. Туапсинський НПЗ входить у компанію Роснефть. Це один із найбільших нафтопереробних заводів Росії, що спеціалізується на первинній переробці.

● Діпстрайк був вдалим. На території Стерлітамацького нафтохімічного заводу у російській Республіці Башкортостан після атаки Сил оборони України 15 квітня виникла масштабна пожежа. Про це свідчать опубліковані проєктом Схеми супутникові знімки Planet Labs.

Завод, розташований на відстані приблизно 1500 км від України, виробляє іонол — присадку до авіаційного пального та мастил для військової техніки.

Трохи міжнародки:

● Польща не дасть України швидкого вступу. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський проти ідеї прискореного вступу України до Євросоюзу. Він вважає, що Україна має пройти повний процес євроінтеграції, як це свого часу зробила Польща.

Реклама:

«У Єврокомісії з’явилася ідея про прискорене членство. Цього не буде. Ми вважаємо, що Україна має виконати всі умови, так само як це довелося зробити нам. І, звісно, будуть складні розділи переговорів, такі як сільське господарство чи транспорт», — заявив глава МЗС Польщі.

● Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що його країна готова заблокувати новий пакет санкцій ЄС проти Росії, але не виступатиме проти надання Україні кредиту на 90 млрд євро. Він підкреслив, що Словаччина прагне отримати «чітку, прозору та підтверджену заяву» про відновлення роботи нафтопроводу Дружба.

● Верховний головнокомандувач Збройних сил Швеції Міхаель Классон заявив, що Росія може влаштувати пробну атаку на морі, щоб виявити вразливості НАТО, — на тлі того, що президент США Дональд Трамп погрожує виходом Штатів з Альянсу.

І насамкінець:

● Чотири свободи для України. Президент Володимир Зеленський і український народ отримали міжнародну премію «Чотири свободи». Присуджуючи її, правління Фонду Рузвельта висловило свою підтримку Україні. Церемонія нагородження відбулася у Мідделбурзі, у Нідерландах. «Так, ми часто чуємо, що міжнародне право та світовий порядок порушені. Але все ще існує чітка більшість країн, які визнають, що війна — це не норма. Вбивати людей — це не норма. І агресію та насильство треба зупинити. Люди це відчувають, справді», — сказав український лідер під час нагородження.

«Тут, у Нідерландах, ми працюємо над створенням трибуналу щодо російської агресії проти України, і я дякую вам за вашу допомогу, — додав Зеленський. — Ми працюємо над тим, щоб міжнародна правова система була твердою та безкомпромісною щодо російських військових злочинців».

Реклама:

До речі:

● Трибунал для Путіна стає більш реальним. Австрія офіційно повідомила Раду Європи про готовність приєднатися до Розширеної часткової угоди щодо Керівного комітету Спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії РФ проти України. Про це розповів міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Сибіга зауважив, що рішення Австрії доводить загальну кількість країн, які бажають брати участь у Спецтрибуналі, до 20, включно із 19 державами — членами Ради Європи. Тепер документ про юридичне оформлення трибуналу щодо Росії може бути винесений на голосування під час засідання Комітету міністрів Ради Європи, яке відбудеться у Кишиневі 14−15 травня.

Пам’ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте в майбутнє — своє та країни.