«Вона прокинулася від того, що квартира дихала. Стіни повільно пульсували, наче легені, а світло лампи текло по підлозі густим медом. У кутку стояв пилосос — але вже не просто предмет. Його шланг звивався, мов жива істота, а гул нагадував далекий шепіт, якого не можна було розчути, але неможливо ігнорувати», — такий фрагмент видав мені ChatGPT на прохання написати маленький текст про любов жінки та пилососа.

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Ну і як він вам?

Правда полягає в тому, що при наявності певних образних висловлювань йому бракує головного — смаку. І це головний чинник, який дозволяє відрізнити ШІ-контент від текстів, створених людиною. ШІ також не здатний дати власні емоції, у нього не може бути харизми, справжнього почуття гумору чи якогось настрою, він не годен вловити нюанси контексту.

Саме тому я досить скептично ставлюся до футуристичних передбачень, що незабаром весь креативний контент для людей буде писатися та зніматися за допомогою ШІ.

Не піддається сумніву те, що в питаннях ІТ ця технологія дозволяє значно покращити, здешевити та прискорити виконання рутинних завдань. Проте навіть при виконанні простої комунікативної задачі тексти, генеровані ШІ, не складно відрізнити від авторських доробок, якщо їхні автори можуть похвалитися певним рівнем креативності.

Я це добре бачу, оцінюючи завдання своїх студентів. З кожним місяцем ШІ займає все важливіше місце в освітньому процесі. І в цьому немає нічого поганого — просто дуже хотілося б, щоб цей інструмент використовувався у правильний спосіб. Це, наприклад, коли студенти записують лекції, переводять їх у текст і завдяки ChatGPT чи Copilot роблять резюме лекцій.

Але ШІ можна використати і по-іншому — наприклад, задаючи примітивний промпт з одного речення з проханням написати роботу на певну тему.

Я абсолютно не проти, щоб студенти використовували ШІ для генерування текстів, проте ключове питання — для початку треба, щоб вони розуміли, що саме має надати ШІ. Тобто у них має бути усвідомлене бачення, що вимагається. А з цим бувають проблеми.

Фактично, якщо автор розуміє, яким має бути ідеальний творчий контент, то насправді немає великої різниці: він пише це руками або використовує ШІ. Технології можуть спростити процес написання — однак навряд чи досягти видатного результату можна без суттєвого редагування. А для цього автору потрібно чітко знати, що є хорошим, а що є поганим в його контенті.

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Загальновідомою є фраза про те, що «Бог створив людей різними, а полковник Кольт зробив їх рівними». Тут йдеться про те, що, маючи у руках револьвер, набагато фізично слабша людина може дати відсіч нахабному здорованю. І це справді працює, адже існують чіткі критерії успіху людини з револьвером: відчепився від нього супротивник — значить, мети досягнуто.

Ніякий ШІ не зробить із людини популярного блогера-мільйонника

Але не можна стверджувати, що «Бог створив людей різними, а Сем Альтман зробив їх рівними» в частині здатності створювати будь-який креатив. Адже якщо людина не розуміє, який контент викличе у інших людей захоплення і бажання купити книгу, відвідати кінотеатр чи лайкнути пост, ніякий ШІ не зробить з нього популярного письменника, сценариста чи блогера-мільйонника. І ця правда щодо ШІ може багатьох розчарувати.

Для того, щоб зрозуміти секрет успіху в творчості, спочатку треба почати сумніватися, що ти гуру в цих питаннях. І з цим також у багатьох проблеми. Є навіть спеціальний термін — ефект Даннінга-Крюгера. Він полягає в тому, що деякі люди переоцінюють власні знання в певних сферах через те, що не можуть усвідомити, що вони далекі від досконалості в цих питаннях. Вони не сумніваються в собі. І не бачать своїх помилок, тому що не володіють навичками, потрібними для того, щоб відрізнити помилку від успішного рішення.

А хто ще не сумнівається — так це ШІ. І це ще одна причина того, чому йому навряд чи вдасться перемогти у боротьбі за кращий креативний контент живу людину із талантом. Сумніви передбачають широку варіативність дій і розгляд різноманітних альтернатив — а ШІ цього позбавлений.

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Ну і не забуваймо, що врешті-решт ШІ сам нічого не пише — це лише мовна модель. Усе, що він генерує, вже було кимось написано. Тому він краще підходить для завдань, в яких «новизна» контенту абсолютно не потрібна.

Так, він здатний вчитися і покращувати свої навички. І з часом його роль в багатьох сферах зростатиме — вже активно розробляються технології ШІ-агентів, які мають стати не лише радниками людини, а й виконувати певні функції за людину без її участі. Проте писати популярні романи для аудиторії, яка знається на літературі, він точно не буде. І не зможе запропонувати сценарій «проривного» фільму.

З інших індустрій, окрім творчих, місце людини попри ШІ-революцію безумовно збережеться і в медицині — але вже з іншої причини. Так, ШІ знає набагато більше про хвороби, ніж будь-який лікар. Проте не думаю, що у світі знайдеться багато людей, які згодні беззаперечно довірити своє лікування штучному інтелекту без участі людини-лікаря із відповідним дипломом.

Ну і віддати ШІ владу у своїх країнах люди теж навряд чи захочуть. Адже і лікар, і президент потребують довіри людей — а яка може бути довіра до кого/чогось, хто на повному серйозі пише текст про любов жінки та пилососа?