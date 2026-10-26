Чи може Україна розпочати власну гру в переговорах

Наважуся стверджувати, що так, і є можливість зробити це швидко

Цей текст буде не про Трампа і не про Путіна. Точніше, не стільки і не лише про них. У нинішній ситуації для України важливо шукати партнерства поза межами переговорного трикутника США-Україна-РФ. Хоча б тому, що двоє учасників цього формату прагнуть домовитися ціною поступок з боку України. До того ж, обидва розуміють, що обмежені в часі.

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Якщо трек, що триває з початку 2025 року, не дасть результатів, виникне цілком логічне запитання: чи не час перезавантажити цей майданчик? Зокрема (або й насамперед) — шляхом зміни складу посередників. Де США залишаться, але будуть лише одним із учасників, а не ключовим чи єдиним гравцем. Хто може долучитися? Певна річ, деякі держави ЄС. КНР — можливо, і навіть найімовірніше. Туреччина — бажано. Можливо, ще хтось.

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Але тут важливі такі речі, як готова концепція нових рамок і згода потенційних учасників. А також, бажано, легітимізація процесу — підтримка з боку інших держав. Бажано — якомога більшої їх кількості.

Приїдуть ті, хто нам потрібен

Для виконання таких завдань необхідна активність… ні, не Офісу Президента, а насамперед МЗС України — причому ще вчора. А відрядження переговорних груп має бути лише «додатковим» елементом. Йдеться щонайменше про п’ять напрямів: Німеччина, Франція (ЄС), Британія, Туреччина, КНР. Можливо, також країни Перської затоки. Часу обмаль, критично мало. І логічний попередній висновок: це завдання на пів року. Щонайменше — щоб домовитися про зустрічі та здійснити ці візити.

А якщо я не погоджуся? Адже існують чудові можливості для організації зустрічей у кулуарах великих самітів, куди приїжджають лідери держав, прем'єр-міністри або керівники зовнішньополітичних відомств. Погодьтеся, це зручно.

Чи відбудуться такі саміти? Так. Причому незабаром. Йдеться про 31-шу конференцію ООН зі зміни клімату (COP 31), яка триватиме в турецькій Анталії з 9 по 20 листопада. При цьому 11−12 листопада відбудеться саміт лідерів держав. Тобто приїдуть саме ті, хто нам потрібен. Держави ЄС — так. Туреччина — сторона, що приймає. Китай — однозначно так, оскільки така конференція є важливим етапом просування цивілізаційних ініціатив Пекіна, а також механізмом лобіювання та поширення китайських «зелених» технологій. США? А от Штатів, ймовірно, не буде. Але на цьому етапі вони й не потрібні для консультацій щодо зміни формату.

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Тобто для України логічно планувати участь у такій конференції, якщо не на рівні президента, то на рівні прем'єр-міністра чи міністра закордонних справ. Це — як мінімум.

Другий мінімум — це концепція трансформації переговорних рамок. Простіше кажучи, розуміння того, кого ми хотіли б запросити як посередника і з якою функцією.

Якщо мінімум уже є, то питання полягає в організації процесу. І тут звернімо увагу на місце проведення саміту — Туреччину. Тобто це один із посередників, держава, зацікавлена в участі в переговорах і яка має власні плани щодо майбутнього Чорного моря та Кавказу — регіонів, де немає місця домінуванню РФ. Отже, можна (за умови налагодження комунікації з турецькою стороною) отримати підтримку в організації необхідних зустрічей, а згодом — і в легітимізації цього процесу.

І саме тут, на тлі нещодавніх подій, можна оцінити рівень готовності МЗС України до вирішення (самостійного) масштабних завдань.

У разі успіху та наявності станом на 12 листопада готових концепцій переформатування рамок переговорів вести діалог зі США також стане легше. Трамп знавісніє, але розумітиме: або він пом’якшить позицію щодо України, або формат переговорів ризикує змінитися дуже швидко, а його плани заробити на статусі ексклюзивного посередника підуть нанівець.

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Одне слово, шанс на власну гру є. І це може спрацювати, якщо ключові інституції зберегли здатність діяти нешаблонно. Побачимо.

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Текст опубліковано з дозволу автора