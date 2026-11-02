Енн Епплбаум: Команда Трампа повністю переписала правила гри. Одні посадовці, як-от Ґілфойл, більше зацікавлені в комерційних угодах, ніж у безпеці. Інші ж узагалі переслідують небезпечні цілі (Фото: www.anneapplebaum.com)

У своїй колонці для The Atlantic американська журналістка Енн Епплбаум аналізує, як адміністрація Трампа втручається у внутрішню політику європейських країн і підтримує ультраправих — чому це загрожує безпеці Європи

У березні цього року під час вечері в Афінах Кімберлі Ґілфойл, яка на той час обіймала посаду посла США в Греції, кинула репліку, в якій філігранно перепліталися зверхність і відверта погроза. Як повідомляють The Wall Street Journal і Financial Times, у розмові з грецькими політиками Ґілфойл торкнулася теми кризи в коаліції Румунії та приписала собі заслугу в її швидкому краху. «Ми можемо зробити таке з будь-якою країною, з якою захочемо, — заявила вона. — Можемо зробити це й тут».

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Утім, Ґілфойл довелося безславно завершити кар'єру з геть іншої причини. The Journal отримав скриншоти її листування з донором-республіканцем, якого вона просила переказати 100 тисяч доларів на її рахунок в American Express.

І фігурантка справи, і її адвокат усе заперечували — зокрема й ту саму вечерю, однак історія зі скриншотами