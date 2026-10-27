Пастка нової Ялти для Трампа. Що готують для України в Шеньчжені

У Трампа досі є вибір, адже він уже не раз демонстрував здатність різко змінювати курс щодо України та Росії

Можливо, пам’ять про сенатора Ліндсі Грема, який помер у липні на сімдесят першому році життя, допоможе здійснити те, чого не зміг домогтися Грем за життя: переконає Дональда Трампа в тому, що шлях до статусу великого президента США пролягає через протидію реваншистським амбіціям Володимира Путіна — як в Україні, так і за її межами.

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Покійний сенатор чітко усвідомлював просту істину, яка то вислизає з поля зору нинішнього господаря Білого дому, то знову стає для нього очевидною: суверенна, захищена й демократична Україна, інтегрована в західні інституції, стала б грандіозним геополітичним тріумфом Америки, цілком гідним Нобелівської премії миру. Натомість, віддавши Україну на милість Росії, США прирекли б себе на наслідки, які відчуватиме ще ціле покоління — хоч би в які формулювання загортали це рішення і хоч би як намагалися його виправдати.