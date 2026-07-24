Це тотальна війна

Днями очільник МЗС України в 2020−24 вжив термін «тотальна війна», даючи певну оцінку ситуації. Це викликало різні трактування і, як наслідок, нагода розібратися із поняттям.

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В першому розумінні «тотальна війна» — це коли бойові дії ведуться не лише на фронті і на всю глибину бойової побудови угруповань військ сторін, але і зачіпають саму здатність країн підтримувати війну, тобто критичну інфраструктуру і економіку. Власне, саме в цьому розумінні і говорив пан колишній міністр.

Інша справа, що відповідна тенденція між Україною і РФ почалася не вчора. Власне, РФ веде бойові в логіці тотальної війни із осені 2022 року — коли стало зрозуміло, що швидко захопити Україну не вдасться. Україна хоча в 2024−26 прокачала здатність завдавати удари на стратегічну глибину, але на відміну від РФ, максимально намагається концентруватися на здатності РФ підтримувати війну, не зачіпаючи інфраструктуру життя забезпечення (на відмін від РФ).

Головний урок — не підірвати себе із середини

Тобто Україна цілить по здатності фінансувати війну (нафтопереробка і експорт) та вести бойові дії (ОПК). Але триматися лише в джентльменській логіці Україні теж важко — логіка бойових дій підштовхує до більш широкого трактування щодо того, що дає РФ підтримувати війну — власне як до цього зробила РФ.

Загалом же, відбувається взаємне вганяння один одного в кам’яний вік, сподіваючись що вдасться це зробити раніше, ніж іншій стороні. До цього підштовхує те, що жодна із сторін не може досягнули політичних цілей лише діями по фронту. Тому така спроба вплинути на фронт ударами по тилу, і, як наслідок, комбінація горизонтальної (географічна) і вертикальної (нові типи цілей і засобів) ескалації.

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Але загальна тенденція в тому, що засобів вганяти один одного в кам’яний вік на ту чи іншу глибину стає все більше і більше, навіть без того, щоб по класиці завоювати спочатку домінування в повітрі, завдавати постійні удари пілотованою авіацією на всю глибину країн.

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А інше розуміння тотальної війни — це про мобілізацію максимальної частки ВВП на війну. Таке трактування тотальної війни виникло після WW1. Тут головний урок в тому, що треба баланс між тим, щоб мобілізувати максимум всього і не підірвати себе із середини через те, що функціональність країни просідає нижче певної межі. Бо війна на виснаження — це війна із принесенням в жертву майбутнього.

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Текст опубліковано з дозволу автора

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