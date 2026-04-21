Думки щодо теракту у Києві

1. Командири усіх підрозділів поліції вже зараз повинні мати реальний бойовий досвід — бо інакше вони не можуть забезпечити правопорядок у країні, де значна частина населення має бойовий досвід і де ворожі терористичні акти — звичайний сценарій ймовірної небезпеки. А в перспективі усі поліцейські мають отримати досвід бойових дій — бо готовність захищати країну — це головна перевірка під час війни.

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Поліцейських, які кинули людей у небезпеці, і втікали від злочинця, варто показово віддати під суд так само, як тих, хто залишив товаришів та бойову позицію під час бою.

В перспективі усі поліцейські мають отримати досвід бойових дій

2. Усі громадяни України, які беруть участь у захисті України та виконують бойові розпорядження у будь-яких структурах сил оборони, включно з ДФТГ, повинні отримати право на володіння та носіння зброї для самозахисту. Право на носіння зброї у тилу надається наказом командира частини, у складі якої виконуються бойові розпорядження. Відповідальність за психічну адекватність та відсутність залежностей у підлеглих мають брати на себе конкретні командири.

3. Начальник патрульної поліції Євген Жуков, який подав у відставку, системно працював для обкатки цивільних за статусом поліцейських у бойових діях. Тому створена бригада поліції Хижак. Тому в багатьох управліннях патрульної поліції створені бойові підрозділи. До мого взводу під Куп’янськом та під Липцями були придані два розрахунки БПЛА бойового підрозділу патрульної поліції Харківщини Робокопи, яким командує особисто начальник патрульної поліції області Віктор Левченко.

Розрахунок Патруль діяв під Куп’янськом максимально ефективно та заслужив повагу усього ударного угруповання, не зважаючи на регулярні обстріли та удари по їхній позиції. Із заступником командиру полку патрульної поліції Антоном Боровковим я особисто кілька разів виходив на розвідку під Куп’янськом. Це людина абсолютно надійна під вогнем ворога та ударами дронів. Сподіваюся, що Жуков, який вчинив як відповідальний офіцер, у складі МВС зможе на іншій посаді продовжити роботу по бойовому застосуванню поліції, враховуючи його авторитет у силах оборони.

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Текст опубліковано з дозволу автора