«Ми впораємося», — після цих слів верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерала Алексуса Гринкевича частина залу полегшено видихнула. Я та ще більше учасників напружилися: без перемоги України цей план не стримає Росію і не відверне великої війни в Європі.

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Поки на Варшавському безпековому форумі обговорювали російські атаки на країни ЄС і способи запобігти великій війні, у Києві тривав черговий російський терор. 12 жовтня на цьому форумі Гринкевич уперше публічно представив «теорію перемоги» Альянсу.

Концепція, погоджена всіма 32 союзниками, формально враховує уроки сучасних війн, зокрема і досвід України. За планом Гринкевича, у разі нападу на країну НАТО Альянс має block, blunt, break: зупинити атаку в точці вторгнення, не дати їй тривати і, за потреби, зламати здатність противника, тобто Росії, воювати. За задумом, вторгнення зупинять на самому початку, а якщо Кремль продовжить агресію — противника позбавлять можливості підтримувати свої сили.

Водночас є нюанс, який одразу охолоджує оптимізм: сам Гринкевич наголошує, що план не передбачає завдання стратегічної поразки ворогу. Мета скромніша — зупинити атаку і не дати противнику захопити чи втримати окуповану територію.

Саме в цій логіці й прихована проблема. Без поразки Росії та перемоги України такий концепт не лякає Кремль, а навпаки, дає йому зрозумілі правила гри. Звісно, мета Альянсу — попереджати й стримувати агресію. Тільки от десятки років показують, що теорія стримування Росії є підігріванням її апетитам.

План не передбачає завдання стратегічної поразки ворогу

У 2008 році на Бухарестському саміті Україні гарантували членство в НАТО, але через позицію Франції та Німеччини, які «не хотіли провокувати Путіна» розширенням — відмовили у важливому кроці: приєднанні України до Плану дій щодо набуття членства. Цій відмові передувала знаменита мюнхенська промова Путіна 2007 року, де він фактично оголосив війну Заходу. Рішення саміту в Бухаресті та страх перед Путіним лише подарували російському диктатору неформальне право вето на вступ інших країн до НАТО та розв’язали руки для нападу спершу на Грузію, а згодом і на Україну.

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Замість випередження подій, нинішня архітектура безпеки зосереджена переважно на реактивному реагуванні, яка пронизує більшість сфер: від мілітарної та санкційної до технологічної й енергетичної. Яскравим прикладом є реакція на порушення Росією європейських кордонів. З 2022 року, за різними оцінками, у повітряному просторі європейських країн зафіксували близько двох сотень російських дронів, які стежили за критичною інфраструктурою та військовими базами, а у травні ударна Герань-2 влучила у багатоповерхівку в Румунії.

Регулярні інциденти з дронами дали поштовх ЄС запустити Європейську ініціативу з протидронової оборони (EDDI), яку ще називають «drone wall», із розрахунком на початкову спроможність до кінця 2026 року та повний запуск у 2027 році. Проте ця система створюється як реакція на вчорашні виклики: зараз вона стикається з труднощами через бюрократію, несумісність національних систем та розрив між фінансуванням і виявленням.

Тим часом Росія діє на випередження і масштабом: у серпні вона розгорнула мережу секретних баз неподалік українського кордону та в Криму з новими майданчиками для далекобійних БПЛА та адаптованими засобами РЕБ. Тож до кінця 2026 року EDDI може зіткнутися вже з реактивними дронами та засобами РЕБ, для яких її не проєктували.

Запізнілу реакцію замість превентивних кроків демонструє і санкційна та економічна політика Європи. Замість того, щоб завдавати випереджальні удари по фінансовій базі Кремля, санкції часто розмиваються компромісами та погоджуються впродовж місяців. Показовим рішенням стало нещодавнє виключення з санкцій ЄС російських олігархів Усманова та Фрідмана. Коли у розпал війни Росії проти України олігархів, наближених до Путіна, виводять з-під обмежень, це демонструє Кремлю слабкість ЄС та дає поштовх на нові провокації та агресії.

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Те саме з енергетикою. Хоча повна заборона на імпорт російського газу запрацює лише у 2027 році, окремі європейські країни й досі залежні від російського газу. У першому кварталі 2026 року імпорт російського скрапленого газу до ЄС був найвищим для першого кварталу з часу повномасштабного вторгнення, найбільше його купували Франція, Іспанія та Бельгія.

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Європейська залежність від газу є для Москви джерелом доходів, які вона спрямовує на війну, зокрема й на виробництво дронів, що атакують Європу.

Окрім того, європейська вразливість не обмежується лише Росією. Майбутнім викликом для економічної безпеки ЄС може стати Китай, який із кожним роком лише нарощує свою присутність на європейському ринку. За даними китайської митниці, протягом перших восьми місяців 2026 року експорт Китаю до ЄС зріс на 15,3%, а майже кожне десяте авто на європейському ринку — від китайського виробника. Разом з авто ЄС імпортує з Китаю й інші транспортні засоби, телефони, комп’ютери і супутню техніку, промислові товари — ядерні реактори, котли тощо.

Усі ці товари мають китайські програми, які збирають дані та можуть надалі використовувати у, наприклад, розвідувальних цілях. Тож разом із гаджетами й обладнанням Європа купує приховані загрози власній безпеці та ризикує потрапити у схожу пастку залежності як і з Росією.

Ця «сліпа зона» у безпеці стосується когнітивної війни. Паралельно з атаками дронів Кремль влаштовує в Європі підпали, кібератаки та масові хвилі дезінформації, тоді як сама Європа відповідає на них із запізненням. Спеціальний санкційний режим проти гібридних загроз ЄС запровадили лише у жовтні 2024 року й вносять до нього імена вже постфактум. Востаннє до нього внесли колишню очільницю Russia Today France Ксенію Федорову.

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Поки Європа відповідає на минулі атаки, Росія готує підґрунтя для нових. Ще у серпні Відділ захисту основних свобод Паризької прокуратури «за власною ініціативою» взявся за розслідування підозр у російському втручанні, спрямованому проти кандидатів у президенти Франції Едуара Філіпа та Габріеля Атталя. Показово, що ця реакція стала окремою ініціативою французьких правоохоронців, а не результатом загальноєвропейської системи протидії.

Натомість там, де відповідь жорстка й випереджальна, як в Україні, результат є. В особистих розмовах учасники форуму, зокрема поляки, визнавали, що внаслідок удару України по датацентру Яндекс у них стало менше проросійських сторінок.

Різні сфери, один висновок: більшість рішень Європи ухвалюється у відповідь, а не превентивно. Пакет санкцій — після нової агресії, дронова ініціатива — після удару по території НАТО, відмова від російського газу — після років залежності і нападу. Жодне з цих рішень не є випередженням агресора, а «теорія перемоги», яка починає працювати лише після першого пострілу і не називає метою поразку агресора, закріплює цей порядок.

Проте навіть реакція після першого удару не гарантована, адже виконання «теорії перемоги» залежить від політичної волі Вашингтона. Ще у квітні цього року Дональд Трамп заявив, що серйозно розглядає можливість виходу США з НАТО. Хоча в США з 2023 року діє закон, який прямо забороняє президенту виходити з НАТО без згоди двох третин Сенату або спеціального акту Конгресу, — яка вірогідність, що в разі атаки РФ на країну НАТО Трамп віддасть перевагу торгівлі з Москвою і не дозволить армії захищати союзника?

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Європа має розраховувати лише на себе. Найкращий вихід — масштабні оборонні проєкти разом з Україною, які дозволять нарощувати виробництво зброї з урахуванням постійної адаптації противника та реальної ситуації на полі бою.

Під час форуму я не раз повторювала партнерам просту істину: вчитися в України — це добре, але переймати досвід, не визнаючи Україну рівноправним партнером і не вбудовуючи її у власну безпекову екосистему, — це шлях до програшу.

Тож фраза «Ми впораємося» мала б звучати інакше: «Ми впораємося за умови, що Україна — всередині системи, а не за її межами».

Спеціально для NV