Парадокс Трампа. Чому ринки не посипалися через війну в Ірані

Зрештою все це призведе до обвалу світового попиту, що згодом збалансує енергетичні ринки і в довгостроковій перспективі зіб'є ціни на нафту і сировину

Після оголошення про припинення вогню у війні з Іраном ринки продемонстрували приголомшливе відновлення. Індекс S&P зумів практично повністю компенсувати втрати, накопичені на першому етапі конфлікту, а інші ризикові активи загалом повернулися до рівнів, близьких до довоєнних.

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З урахуванням цілої низки чинників, багатьом подібна реакція ринків видається приголомшливою. Ціни на нафту залишаються на високому рівні — майже на 50% вищими, ніж до початку кризи, при цьому очільник Міжнародного енергетичного агентства називає те, що відбувається, найбільшим енергетичним шоком в історії. Ормузьку протоку фактично заблоковано обома сторонами, а перший раунд мирних переговорів в Ісламабаді провалився, і все ще незрозуміло, чи буде скликано другу зустріч.

Усе це вказує на те, що ми впритул підійшли до моменту, коли перебої в ланцюжках постачань — від нестачі авіаційного пального в Європі та Азії до дефіциту гелію для виробництва чипів в Азії — стануть цілком відчутною реальністю.