Вся суть «руского протєста». Що нарешті дійшло до росіян після Туапсе

Пам’ятаєте, як на початку вторгнення був дуже популярний жанр серед українських блогерів: а напишу-но я своїм рускім друзям, хай їм стане соромно?

Це були тисячі текстів різного ступеню тупості та інфантильності, після прочитання яких, за задумом авторів, «хорошим рускім» мало би стати соромно за свого фюрера, рейх і армію, які вбивали невинних українських жінок і дітей.

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Звичайно ж, соромно не стало нікому за одиничними винятками, на кшталт Гаррі Каспарова.

А не стало соромно тому, що це їх, «хороших рускіх», запит реалізувала російська армія — покарати українців і навчити «родіну любіть». Їхню родіну.

Це вони, молоді мами з дітками, студенти, пенсіонери, бізнесмени і бюджетники, лікарі і фермери, професори і проститутки — всі вони, в єдиному пориві, бажали українцям рабства і смерті, якщо на рабство ми не згодні.

І коли сьогодні в Туапсе губаті ескортниці голосять дурними голосами про своїх бідних туапсят, обіс***них від вибухів і палаючого НПЗ, і просять Путіна всьо припинити, — дехто пише, що нарешті до них стало доходити.

Замовник війни, — суспільство фашистської федерації, — хоче жити

Але доходить геть не те, що наші наївні плакальщики намагалися «донести» своїм рускім друзям. До них не доходить і ніколи не дійде, що українські діти вже п’ятий рік нормально не сплять, не навчаються і не живуть під звуками сирен повітряної тривоги. До них не доходить, що коли їхні солдати гвалтують дітей, жінок, чоловіків — це погано.

Єдине, що нарешті до руского насєлєнія дійшло, — що вони не зможуть вбити нас так швидко, як би вони хотіли.

І саме це розуміння найсильніше впливає зараз на війну. Бо як тільки вони зрозуміли, що їм не вдасться нас вбити, відразу прийшло розуміння, що поки ми живі, ми можемо вбивати їх. І ось тут, у цій самій точці зараз і відбувається глибинний бунт російських рабів проти системи.

Замовник війни, — суспільство фашистської федерації, — хоче жити. Тому воно ставить питання руба: або вбивайте швидше «біндеравцєв», або закінчуйте війну, поки вони не повбивали нас!

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І оці соплі в TikTok — вони зовсім не проти війни, якщо ви наївно про це подумали. [Росіянки] плачуть не від війни, а від того, що не можуть нас вбити так швидко, як вони б хотіли.

Оце вам вся суть руского протєста, щоб ні в кого не було жодних ілюзій.

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