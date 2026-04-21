Географія вражає. Як Україна «виносить» у Росії порти і НПЗ

Україна діє і бореться так, ніби стратегічна ініціатива на її боці — і є вагомі підстави вважати, що тепер так воно і є

Як Росія позбавляється нафтових надприбутків

Минулий тиждень ще раз довів: кампанія України з нанесення далекобійних ударів переросла в серйозний важіль стратегічного впливу на Кремль. Масштаб цієї операції вражає - лише кілька років тому подібну географію атак неможливо було навіть уявити. Економічні збитки від скорочення нафтового експорту стають для Росії все більш непідйомними.

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Крім того, важливим є вибір часу для посилення українських ударів — він збігається з отриманням Москвою несподіваних