Ізраїль із кувалдою «збився зі шляху». Чому настав час для плану Трампа

Багато порядних ізраїльтян розуміють, що цей курс морально неприйнятний і стратегічно божевільний, але вони немов замкнені на кораблі, яким керують дурні

Якщо вам потрібні два образи, що резюмують підсумки геополітичної стратегії Ізраїлю за часів прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, то кращої ілюстрації, ніж кілька знімків з ізраїльської преси за минулі вихідні, годі й шукати.

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На першому фото зображений ізраїльський солдат, який кувалдою розбиває статую Ісуса в Дебелі — маронітському християнському селі на півдні Лівану, розташованому за кілька миль на північ від ізраїльського кордону.

Як написав дипломатичний кореспондент Times of Israel Лазар Берман, цей знімок «настільки точно втілив у собі один із найгірших стереотипів про Ізраїль і євреїв, що багато хто інстинктивно вирішив, ніби це