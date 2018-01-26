8 ефективних порад, як знайти команду для свого бізнесу

Нові компанії з’являється і вмирають. Якщо ви починаєте справу з однодумцями та професіоналами, ризики можна звести до мінімуму

Як підібрати команду і хто справді потрібен вам на перших етапах – тут і далі мова про малий бізнес у сфері послуг. Зрештою, ці поради можна адаптувати під будь-яку справу, в основі якої лежить робота з людьми.

1. Як керівник нового бізнесу, ви мусите мислити стратегічно та звільнити свій мозок від рутини наскільки це можливо. Тому спробуйте відразу знайти хоча б одного хорошого помічника, який закриватиме елементарні адміністративні питання – оренда приміщення, відповіді на телефонні дзвінки, пошук квитків та ін. Якщо замість того, як правильно оформити свій продукт чи знайти нового клієнта, ви будете думати про те, що сьогодні вам треба придбати в офіс туалетний папір, – це вб’є ваш бізнес швидше, ніж ви це усвідомите.

2. Знайдіть хорошого бухгалтера і хорошого юриста. Не проблема, якщо у вас немає можливості відразу найняти їх на повну ставку. Юристи та бухгалтер, які працюють віддалено, коштуватимуть вам у місяць приблизно стільки ж, скільки найманий працівник з невеликим досвідом. Але у той час як останній може не передбачити виникнення кризової ситуації, спеціаліст з досвідом убезпечить вас від такої максимально. І не треба боятися, що людина, яка не працює на повну ставку, не приділятиме вашій компанії належної уваги. Бо справді хороші бухгалтери і юристи – це професійні жонглери, які з легкістю можуть вести багато справ одночасно.

Вибирайте не тільки розрахунком і логічними висновками – дослухайтеся до інтуїції

3. Підхід до профільних працівників має бути більш індивідуальним. Якщо ви знаєте, що зможете добре і в короткий строк навчити своєму ремеслу інших – тоді беріть молодих людей, спраглих до самореалізації. Такі зможуть у відносно короткий строк оволодіти важливими навичками, стати впевненими менеджерами середньої ланки, а заразом дадуть вам можливість сконцентруватися над подальшим розвитком вашого бізнесу.

4. Звертайте увагу на стажерів, які приходять до вас за знаннями. Стажерів, які готові вкладати власний час і власні кошти (хоча б добирання до вашого офісу за свій рахунок) щоб розвиватися. Якщо ви працюєте в креативному бізнесі – беріть на штормінг ідей навіть наймолодших спеціалістів. Не виключено, що якийсь із них виявиться настільки перспективним, що за кілька років зможе стати одним із ключових людей у вашій компанії.

5. Вибирайте не тільки розрахунком і логічними висновками – дослухайтеся до інтуїції. Навіть якщо на співбесіді здається, що людина підходить вам за всіма параметрами, його агітують взяти на роботу колеги, але щось неочевидне змушує вас сумніватися – краще візьміть паузу, потратьте ще трохи часу, але знайдіть того кандидата, який підходитиме саме вам.

6. Не тримайте поруч людей, з якими складно вам або команді – атмосфера в компанії набагато важливіша, ніж ККД, який приносить один хоч і компетентний, але некомфортний для інших працівник. У той же час розходьтеся з людьми правильно, особливо якщо працюєте в сфері послуг, де спеціалісти добре знають одне одного і постійно курсують між агенціями та клієнтськими командами. Якщо ж мирно розійтися не вдалося – перегорніть сторінку, і не шкодуйте про це: краще сконцентруйтеся на нових можливостях з лояльною командою.

7. Не платіть надто високі зарплати – платіть середню ринкову ставку і хороший бонус за результат. У той же час, краще найміть одного дорогого спеціаліста з досвідом, замість трьох дешевих, бо один кваліфікований працівник може з легкістю закрити роботу кількох спеціалістів без досвіду, але аж ніяк не навпаки.

8. Не витрачайте кошти на розширення супутніх послуг, поки не переконаєтеся, що будете на них більше заробляти, ніж витрачати. Наприклад, PR-агенції точно не потрібен дорогий оператор в штаті чи своя студія запису (а інколи навіть копірайтер чи івент-менеджер) – такі послуги простіше і вигідніше закривати професійними, перевіреними командами на субпідряді.

Якщо є можливість, не витрачайте кошти на дорогі офіси і аксесуари – краще потратьте їх частину на зону відпочинку, безкоштовну каву і печиво для ваших працівників. Організуйте команді щотижневу піцу наприкінці тижня з неформальним обговоренням робочих питань, час від часу робіть спільні вилазки для відпочинку за містом. Навіть корпоратив за кордоном при правильному плануванні може коштувати не таких вже й великих грошей. І, повірте, ваші працівники оцінять цю поїздку набагато більше, ніж покриття стола, за яким вони сидять.

Тож плануйте затрати відповідно до свого бізнесу. Не витрачайте більше, ніж потрібно. Цінуйте хороших спеціалістів – і успіх вашої справи стане тільки питанням часу.

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