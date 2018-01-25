Чому українські ЗМІ багато пишуть про Путіна?

Хочеться цього чи ні, та ми живемо в умовах інформаційної війни

Запитання «што там у хохлов?» давно стало мемом в українському медіапросторі. Російські ЗМІ приділяють значну увагу нашим внутрішнім проблемам. Без них не минає майже жоден випуск новин, їм присвячують ток-шоу.

Та в наших медіа так само багато Путіна і Росії. Програма моніторингу ЗМІ «Медіатека» показує, що за минулий рік він з’являвся в українському інформаційному просторі 657 190 разів. Для порівняння, президента Порошенка згадали 854 997 разів. Ця різниця не виглядає такою вже колосальною. В середньому ім’я Путіна з’являється в інформаційному просторі України 1800 разів на день.

Хочеться цього чи ні, та ми живемо в умовах інформаційної війни. Закиди про failed state і «распятиє мальчікі в трусіках» тиражуються ледь не щодня. Тому ворога потрібно знати в обличчя. Будь-яка згадка про Путіна в контексті об’єктивної російської реальності — це плюс. Адже на противагу пропаганді вона показує хто є хто.

Питання тільки в тому, щоб ці згадки працювали на Україну

Наприклад, в українських ЗМІ активно обговорюється ситуація з недопуском до російських президентських виборів опозиціонера Навального. Путіна також згадують в контексті війни на Донбасі. Ні у кого не має залишатися сумнівів з приводу «отпускніков» і «шахтьоров». Проекти «ЛНР/ДНР» та військова агресія курувалися і куруються з Кремля.

Ще один напрям, в якому згадки про Путіна працюють позитивно: розвінчання російських пропагандистських фейків. Наприклад, коли російський президент, спілкуючись з Олівером Стоуном, видавав американські ВПС за російські. Або намагався присвоїти Росії Анну Ярославну, хоча в ті часи навіть не було Москви. Українські ЗМІ активно підхопили ці інфоприводи.

Але в той самий час від цього засилля Путіна є і негатив. Так, частина маргінальних українських видань готові розміщувати за гроші будь-які новини. Навіть ті, де російський президент згадується у позитивному контексті. Є також медіа, які працюють за гебельсовським принципом «60/40». І якщо з першими все зрозуміло, то другі сіють паростки «рускава міра» між більш-менш об’єктивними новинами.

Доки йде війна, Росія та її президент постійно залишатимуться у нашому інформаційному полі. Від цього нікуди не дітися. Питання тільки в тому, щоб ці згадки працювали на Україну. Грудневе дослідження соціологічної групи ФАМА показало, що 74% українців вважають ворогом нашої країни Путіна, а 60% — Росію. Тому в центрі української контрпропаганди має бути, в першу чергу, президент РФ.

Для цього українським медіа навіть не потрібно займатися викривленням реальності, як це роблять російські пропагандисти. Путін і так дає достатньо інфоприводів для формування негативного образу: «вождизм», ігнорування демократичних цінностей, намагання втручатися у життя сусідніх країн, маніпуляції та брехня.

Але найголовніше, ведучи з Росією інформаційну війну, варто завжди пам’ятати і про наші проблеми. Вони мають залишатися на порядку денному і бути у топі обговорюваних тем. В першу чергу, це стосується процесу проведення реформ та антикорупційних ініціатив. Адже пропаганда пропагандою, а жити і працювати нам все одно в Україні.

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