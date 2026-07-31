У світі важливі лише США та Китай. Чи це правда?

Нещодавно я (разом із Джеммою Ченг’ер Ден) представив нову політичну платформу, спрямовану на зміцнення співпраці між Заходом і групою БРІКС+ (Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка, а також пів дюжини інших країн із економікою, що розвивається). Наша мета — довести, що такі проблеми, як інфекційні захворювання, стійкість до протимікробних препаратів, зміна клімату, регулювання штучного інтелекту та глобальні економічні дисбаланси, не можуть бути вирішені країнами, що діють поодинці.

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Однак я часто чую твердження, що «Захід» і «БРІКС+» насправді не мають значення; важливі лише США і Китай. Більшість інших країн ітимуть за цими двома наддержавами, хоч би куди ті їх повели.

Чи це правда?