Чи бувають два переможці в одній війні

Бачу, хтось дивується результатам американо-іранської угоди, а хтось насміхається з цього дивування. Мовляв, як це так — два переможця в одній війні.

Це все — наслідки виховання світової громадськості на прикладах Другої світової чи В'єтнамської війни. Але беззастережна капітуляція нацистів чи утеча гелікоптерів США із Сайгону — це винятки, а не правило.

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Історично більшість війн на планеті саме так і закінчувалися — невиразним результатом на полі бою та обопільними запевненнями у перемозі. Має минути певний час, щоб стало зрозумілим, хто ж насправді виграв, а хто програв.

Тому я утримаюсь від скорострільних висновків і вам рекомендую.

Мені тут можуть заперечити, мовляв, — а які результати угоди? Поки що тільки забаганки сторін, і не факт, що вони зійдуться десь посередині. Скоріш за все, не зійдуться взагалі. Але, я, як історик, на це відповів так: які історики майбутнього напишуть — такі й будуть результати.

І ще мені наводять приклад радянсько-фінської війни 1939−1940, де обидві сторони не надали можливості іншій перемогти (СРСР не захопив усю Фінляндію, і але Фінляндія хоч і відстояла свою незалежність — втратила частину території). Але це ми зараз знаємо, а в 1941-му все могло перегратися.

До речі, падіння влади після війни — теж виняток.

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