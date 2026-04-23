Фарід Закарія: Китайські чиновники не раз говорили мені, повторюючи слова Сі Цзіньпіна, що США повертають світ до закону джунглів (Фото: facebook.com/fareedzakaria)

У своїй колонці для The Washington Post американський аналітик Фарід Закарія пише про те, куди веде хаотична політика США і як Китай методично нарощує вплив, готуючись до ролі світового гегемона

На світовій арені розгортається щось загадково-незрозуміле. Сполучені Штати Америки налаштували проти себе пів світу своєю нерозважливістю, непередбачуваністю та цілковитою зневагою до законів: вони розпочинають односторонні військові дії, розхитують глобальну економіку, руйнують союзи та відмахуються від усталених міжнародних правил, як від прикрих формальностей.

Реклама

Але Китай — висхідний світовий лідер — чомусь утримується від лютих викриттів і не поспішає оголошувати себе відповідальним наступником ненадійної Америки.

Я провів останній тиждень у Китаї і був вражений тим, наскільки