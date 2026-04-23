Закон джунглів. Що китайські чиновники розповіли мені про приголомшливу війну Трампа в Ірані, — американський аналітик

23 квітня, 02:29
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Фарід Закарія: Китайські чиновники не раз говорили мені, повторюючи слова Сі Цзіньпіна, що США повертають світ до закону джунглів (Фото: facebook.com/fareedzakaria)

Фарід Закарія: Китайські чиновники не раз говорили мені, повторюючи слова Сі Цзіньпіна, що США повертають світ до закону джунглів (Фото: facebook.com/fareedzakaria)

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Автор: Фарид Закарія

У своїй колонці для The Washington Post американський аналітик Фарід Закарія пише про те, куди веде хаотична політика США і як Китай методично нарощує вплив, готуючись до ролі світового гегемона

На світовій арені розгортається щось загадково-незрозуміле. Сполучені Штати Америки налаштували проти себе пів світу своєю нерозважливістю, непередбачуваністю та цілковитою зневагою до законів: вони розпочинають односторонні військові дії, розхитують глобальну економіку, руйнують союзи та відмахуються від усталених міжнародних правил, як від прикрих формальностей.

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Але Китай — висхідний світовий лідер — чомусь утримується від лютих викриттів і не поспішає оголошувати себе відповідальним наступником ненадійної Америки.

Я провів останній тиждень у Китаї і був вражений тим, наскільки

Теги:   США-Китай війна США в Ірані Світовий порядок Дональд Трамп економіка Китаю

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