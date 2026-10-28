Що спільного між сином Трампа та кураторами ФСБ

Ви, мабуть, чули про новий скандал: син Дональда Трампа після весілля, яке оплатив російський олігарх Умар Кремльов, поїхав у мисливський тур Монголією полювати на рідкісних тварин, — і що неочікувано, знову за рахунок Кремльова, разом із ним та іншими російськими олігархами, які перебувають під санкціями США.

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Так ось, мені згадалися 2015−2016 роки, коли під час АТО наша контррозвідка боролася з контрабандою на окупованій території.

І тут ви такі: а яким чином узагалі контррозвідка до контрабанди? Це тут до чого?

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Але в цьому була логіка. Бо джерелами контрабандних ланцюжків виступала саме проросійська сторона. І це формувало систему для спецслужб РФ.

На сцену виходять куратори ФСБ та прямо кажуть: «У нас на тебе компромат»

Спочатку командир підрозділу на своїй смузі починає закривати очі на те, що там таскають їжу та цигарки в ОРДЛО. Потім іще на кілька схем, на яких можна заробити. Доволі невинних на перший погляд, — і гроші від цього навіть часто йшли на розбудову підрозділу, у якому в ті роки мало що було.

Потім — кілька зустрічей і домовленостей про наступне співробітництво.

А потім капкан закривається.

І на сцену виходять куратори спецслужб РФ та прямо кажуть: «У нас на тебе є ось такий компромат, і ти ж розумієш, як ми можемо його використати? Але ми не будемо, живи собі далі, заробляй гроші, ми тобі навіть підкинемо ще нормальних тем, ти прям нормально можеш грошей підняти. І це не разова акція, ми будемо такі речі підкидати тобі весь час, і допомагати навіть у якихось питаннях на твоїй лінії, і стрільби в тебе буде на смузі менше, і твоїх гинути буде менше. Але треба буде і нам на цю доброту у відповідь допомагати. І ось допоможи нам в…»

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І тут прилітала перша задача. Дрібна. Але з часом вони ставали все фатальнішими для України. А цей командир уже був маріонеткою в руках спецслужб Росії і ні в чому не міг відмовити.

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Тому контррозвідка та СБУ активно працювали по таких кейсах. Бо розуміли, що незаконний бізнес — це просто перший крок у кабалу і подальші маніпуляції російськими спецслужбами.

І якщо знову подивитися на те, що коїться в Америці, — то все виглядає так, що ця схема офігенно працює і розвивається в неймовірно зашкварних і корупційних міжнародних масштабах через таких осіб, як Кушнер та Віткофф. Ти не можеш організувати монопольну та корумповану схему з європейцями? Нічого, завжди прийде Росія та запропонує любі аморальні та незаконні угоди для збагачення, — або через себе, або через своїх сателітів: Чечня, Білорусь тощо. Правда, у відповідь вони будуть вимагати теж дещо, і це дещо абсолютно влаштовує оточення Трампа.

Я пам’ятаю методичку тих часів, яка розписує, як працюють таким чином спецслужби РФ. Перекладіть англійською та відправте в Америку. Буде перша вагома гуманітарна допомога, якої Америка сьогодні сильно потребує.

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Текст опублікований з дозволу автора