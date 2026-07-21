Про «совкового генерала» і молодого реформатора

У 2022 році я дав собі обіцянку не коментувати внутрішньополітичні теми. Намагаюся дотримуватись її, адже військова справа — це не політика, але коли про це несподівано запитують в ефірах, провокують темами, які я не хочу обговорювати (бо це цілковито моє конституційне право як вільного громадянина), доводиться переступати через себе…

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Але я не зраджую принципам, яких дотримуюся у своїх соціальних мережах. Ваші вимоги — ніщо порівняно з моїми обіцянками, даними багато років тому.

А тому — про військову справу.

Ще в далекому 1916 році британський інженер Фредерік Ланчестер сформулював закони — математичні моделі, що стали фундаментом військової науки. Не генерал і не бойовий офіцер, а саме інженер заклав основи для розуміння процесів у військовому аналізі, моделюванні бойових дій тощо.

Адаптивність стосується не лише поля бою

Не буду заглиблюватися в його моделі — вони надзвичайно різноманітні, — але їхня головна суть полягає у високій адаптивності до цілковито неочікуваних сценаріїв. Це адаптивність усіх елементів залежно від ситуації, що враховує як кількісну та якісну перевагу противника, так і методологію її подолання.

Кожна модель — чи то лінійна, чи квадратична, повна математична чи варіативний квадрат — є проявом адаптивності.

Адаптивність стосується не лише військ і фактора протистояння — вона стосується абсолютно всіх ключових елементів, задіяних у протистоянні.

З 2022 року Україна демонструє високий рівень адаптивності в умовах надзвичайно динамічної війни, якої не знала ні сучасна, ні навіть антична історія воєн і конфліктів. Але…

Однак адаптивність стосується, повторюся, не лише поля бою. Перемога полягає в адаптивності всіх ланок держави — від пересічного громадянина до тих, хто ухвалює рішення стратегічного рівня, як на полі бою, так і у зовнішньополітичному вимірі.

Так, ми випереджаємо Росію в питаннях адаптивності, але не в достатній кількості категорій, щоб бути лідерами вже вчора, а не завтра; натомість сьогодні ми перебуваємо на роздоріжжі усвідомлення базових принципів.

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Комусь усвідомлювати ці принципи заважають власні переконання, комусь — самовпевненість, комусь — низький рівень IQ, а комусь — те, що він просто бот у коментарях, безликий скрипт тощо. Перелік можна продовжувати довго. Але факт залишається фактом: усвідомлення та критичне мислення мають переважати.

Можливість вільно виходити на вулиці Києва й висловлювати думку про те, що «совковий генерал» не має права обіймати свою посаду, вам дав саме той «совковий генерал», який у 2022 році відстояв Київ, провів Харківську операцію та звільнив Херсон. Віру в перемогу й щоранкове споглядання результативності подій, що відбуваються протягом останніх пів року в Росії та не тільки, вам подарував молодий і перспективний реформатор.

Чого бракує в цій формулі, дорогі друзі?

Адаптивності.

Якщо хтось не зрозумів, що саме я хотів сказати — що ж, ласкаво просимо до клубу тих, кому усвідомити ці принципи заважають власні переконання; комусь — самовпевненість, комусь — низький рівень IQ, а комусь — те, що він просто бот у коментарях, безликий скрипт тощо. Продовжувати можна довго.

Україні потрібна адаптивність на всіх рівнях, або… Або ж я навіть не хочу прогнозувати протилежне. Адже цей прогноз вам не сподобається.

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Текст опубліковано з дозволу автора