Нові серіали та фільми, які варто подивитися. Або ні

Швиденько розглянемо, за що зачепилося око в жовтні, й зробимо нотатки про прем’єри листопада

Як завжди — від «такого собі» до «треба бачити» транзитом через «може бути».

Війна/War — HBO, 8 епізодів, з 1 жовтня

Зіркові розлучення — хліб і м’ясо новинних стрічок: людство бажає знати, хто там кого й коли розлюбив, а мільярди не можуть помилятися. Ось про це і серіал: акторка розлучається з медіамагнатом, а молодий юрист пробивається нагору. Тут би їм всім і поспівчувати, але не нам і не в наші часи.

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Штучні конфлікти (подекуди зовсім штучні), спроба створити щось на кшталт Мільярдів або Спадкоємців, але не торкає. Адресується фанатам горизонтальних юридичних драм або тим, кому зіркові зради й розлучення яскравіші за вибухи за вікном. Не більше.

Тенцинг/Tenzing — Apple TV+, 16 жовтня

Історія першого сходження на Еверест, розказана очима провідника-шерпа Норгея Тенцинга, який в парі з Едмундом Гілларі першим в історії піднявся на вершину світу. Знято красиво, пейзажі просяться на скріни, але загалом картина вийшла стерильна, як твіт Папи Римського —