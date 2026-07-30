Чесно кажучи, я цього не очікував. І досі перебуваю в шоці. Зе — нарешті, нарешті! — відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Хоча, чесно кажучи, цей крок дуже схожий на відчайдушну спробу розчистити завали перед тим, як завалиться стеля.

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Так, звісно, зараз багато хто каже, що «все було очевидно вже кілька місяців». Але особисто для мене — ні. Щиро кажучи: якби я був на місці Зеленського (і оскільки Залужний тоді цього не зробив), я б звільнив Сирського та все вище командування ЗСУ ще в березні-квітні 2022 року. Хоча б за ті провали, що сталися до війни та в перші її місяці — передусім за фактичну втрату півдня, включно з Маріуполем, Мелітополем і Херсоном.

Але замість цього слонові дозволили чотири роки трощити крамницю порцеляни, перш ніж хтось нарешті наважився його застрелити…