Давайте вчитися грати в довгу

Однією з найбільших проблем нас, українців, є невміння грати в довгу

Так якось повелося. Ми хочемо блискавичних результатів вже і зараз. І якщо хтось їх нам не забезпечує — готуйся до кенселінгу. І неважливо — чи ти голова територіальної громади, чи міністр оборони, якщо немає миттєвого вирішення проблем — на вихід!

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Два роки тому я заснував благодійний фонд у США. І ми маємо тут хороші результати. Мова не тільки про $10,3 млн, які ми акумулювали на допомогу Україні. Але і про 2 безумовно успішних аудити, результатом яких є статус Platinum Transparency (такий статус мають 0,1% від усіх благодійних фондів у США).

Ми дивимось за горизонт

І це про проходження максимально суворого комплаєнсу компанії Walmart.

Америка вчить працювати step-by-step, без різких рухів. Планувати в довгу. Будувати конструкції сьогодні з результатом через рік/два.

Виваженість відкриває нові можливості.

Звісно, що під час війни ці практики в Україні не зовсім актуальні. І мої українські фонди, спираючись на підтримку мільйонів людей в Україні та світі, роблять велику роботу за принципом «тут і зараз».

Але!

Але ми дивимось за горизонт. Ми розуміємо виклики і вже зараз закладаємо підвалини того, що дасть результат через 6 місяців-рік-2−10.

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Освіта. Освіта, панове! Все!!! Впирається в освіту!

Прикро, але організація навчальних програм для військових — це суцільний біль. Ну не люблять українці донатити на навчання для захисників і що ти зробиш?!!

Тобто на fpv дрон задонатити — черга. А от щоб навчити військового керувати цим дроном — охочих катма.

Ми «залили» прямо чи опосередковано у військову школу «Боривітер» понад 100 млн грн. за ці 4 роки.

Підготували тисячі військових за напрямами, які до цього були невідомі:

•⁠ ⁠оператори fpv-дронів

•⁠ ⁠оператори ударних дронів літакового типу

•⁠ ⁠оператори дронів-перехоплювачів

•⁠ ⁠робота з засобами РЕБ/РЕР

Тощо.

Нам цього виявилось мало і тепер є Навчальний центр Фонду Сергія Притули, який вже підготував 139 сертифікованих команд по збиттю шахедів.

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Зараз у співпраці з канадськими партнерами ми запускаємо ще один курс навчання військових управління fpv.

А у співпраці з американськими колегами запускаємо курс навчання управління мідл-страйками.

Міжнародна співпраця не народжується за підсумком однієї зустрічі. Це тривалий процес, коли тебе зондують, вивчають, перевіряють на доброчесність. Після цього фінансують твої проєкти. Коштом платників податків інших країн.

Ми йшли до цього довго, але маємо успіх і будемо мати в майбутньому ще більше військових із необхідними для оборони країни знаннями та вміннями!

Цьогоріч американський фонд запустив перші стипендіальні програми для українських студентів. За кошти наших американських донорів ми оплачуємо освіту нашої української молоді. І цей напрям роботи ми будемо масштабувати.

Результати цих інвестицій держава відчує років за 10.

Веду до того, що треба вчитися планувати роботу різних інституцій на дуже довгу дистанцію. Навіть, якщо реалізацію цих планів ми не застанемо фізично.

Але там, за горизонтом, це буде оцінено кінцевими бенефіціарами наших ініціатив, якими є українські діти.

Звісно ж, це дуже відрізняється від «рожевих сиропів», які заливають у вуха співгромадян різні персоналії з політичним бекграундом або претензією на лідерів думок. Які обіцяють чудове життя вже і зараз.

Але я вже таких за останніх 35 років бачив пачками. Всі вони були «чудові» у своїй неспроможності.

А чому?

А тому що брехали, обіцяючи те, що заздалегідь було нереально реалізувати. Тому що користались ситуативним зачаруванням і обіцяли миттєві рішення.

Ніхто не старався грати в довгу. Не в останню чергу тому, що суспільство прагнуло простих і швидких рішень.

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Панове, так не буває. Давайте вчитись грати в довгу!

На початкових етапах і в середньотривалій перспективі — це дискомфортно і навіть боляче. Але фінальний результат зробить нас сильнішими, успішнішими і багатшими.

Треба прагнути грати в довгу!

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Текст опубліковано з дозволу автора