Тімоті Еш

Тімоті Еш

Британський економіст, експерт з питань України

Написи на стіні для Путіна у Вашингтоні

29 липня, 20:03
NV Преміум
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У цій війні все ставатиме тільки гіршим. Набагато гіршим для Росії та росіян

Зараз щодо України панує багато оптимізму, особливо цього тижня — навколо візиту Зе до Вашингтона для участі в похороні Ліндсі Грема. Користуючись нагодою, Зеленський забезпечив собі зустріч в Овальному кабінеті, яка, як повідомляється, пройшла дуже добре — гадаю, планка там надзвичайно низька після скандалу під час зустрічі у лютому 2025 року. Але також відбулося остаточне ухвалення тепер перейменованого законопроєкту Ґрема про російські санкції, причому з великим відривом у Сенаті США — 86 проти 12.

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Теоретично цей законопроєкт міг би мати руйнівний вплив на російську економіку та військові зусилля. Він передбачає потенціал для президента США накладати 100% мита на п’ятьох найбільших імпортерів російських енергоносіїв, включаючи Китай та Індію. Він також дозволяє президентові США впроваджувати 500% мита на широкий спектр російського експорту до США, а також вводити санкції проти російських фізичних осіб, корпорацій та банків.

Якби все це сталося, російський експорт енергоносіїв обнулився би, а платіжний баланс, рубль, банки та економіка — розвалилися. І тоді Путін воював би

Теги:   Війна Росії проти України Україна-США Дональд Трамп Володимир Зеленський Санкції проти Росії

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