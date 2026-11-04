Велике африканське шоу Путіна. Що пішло не так

Наприкінці жовтня Володимир Путін провів у Москві третій саміт Росія — Африка. Захід готували з іще більшим розмахом, ніж попередні зустрічі в Санкт-Петербурзі в липні 2023 року та Сочі в жовтні 2019-го. Путін провів близько 20 зустрічей із главами африканських держав, усіляко наголошуючи на нібито антиколоніальній позиції Росії. Однак практичні результати цих зусиль виявилися скромними, а резонанс від саміту — слабшим, ніж розраховував Кремль.

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Російська активність в Африці останніми роками принесла мало відчутних результатів… Перетворення приватної групи Вагнер на Африканський корпус, підпорядкований ГРУ, обмежило можливості Росії впливати на перебіг конфліктів у регіоні. Тепер Москва намагається вербувати найманців у таких африканських країнах, як Бурунді та Зімбабве, для війни проти України…

Павло Пригожин, син покійного очільника групи Вагнер, робить усе, щоб