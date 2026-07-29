Наслідки «подвигу Зеленського» у Вашингтоні

● Перемога Зеленського у Вашингтоні. Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США 28 липня «здійснив подвиг», який ще рік тому здавався неможливим — він переконав Вашингтон у тому, що Київ може виграти війну, сказано у матеріалі Politico. Порівняно з попереднім візитом Зеленського до Білого дому у лютому 2025 року, коли в Овальному кабінеті виникла суперечка з Дональдом Трампом, цього разу президент України залишив зустріч з президентом США у піднесеному настрої. А завершилася поїздка ще однією перемогою, коли сенатори (у присутності Зеленського) проголосували за законопроєкт Ліндсі Грема про введення санкцій проти країн, які купують російську нафту.

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Голосування наблизило Конгрес на крок до досягнення пріоритету Зеленського і є черговим сигналом того, що справи Києва покращуються не лише на полі бою. Politico зазначає, що ситуація у Вашингтоні змінилися для України на краще.

Український лідер під час візиту до Капітолію США наголосив, що санкції можуть допомогти закріпити успіхи, яких Сили оборони досягли на фронті і змусити Путіна до мирних переговорів. Ці аргументи почали давати результати, оскільки сенатори обох партій підтримали стратегію Зеленського.

Зеленський та президент Фінляндії Александр Стубб (обидва ще й мали окрему зустріч), який також відвідав Капітолій 28 липня, заявили законодавцям, що законодавство може мати більший вплив на війну, ніж будь-які бойові дії, розповів сенатор Джим Ріш.

● Сенат США погодив жорсткі санкції. Сенат США напередодні провів перше процедурне голосування за законопроєкт про запровадження нових санкцій проти РФ та Ірану, який просував покійний сенатор Ліндсі Грем. Документ підтримали 86 сенаторів.

Процедурне голосування дозволило перейти до обговорення законопроєкту та розгляду письмових поправок до нього. Після завершення дебатів у Сенаті відбудеться фінальне голосування щодо його ухвалення. Надалі документ розгляне Палата представників, після чого його має підписати президент США.

● Президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп, а також прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу вчора взяли участь у церемонії прощання з раптово померлим американським сенатором Ліндсі Гремом у Вашингтоні. Перед початком церемонії Зеленський провів коротку розмову з Нетаньягу. Про зміст бесіди сторони наразі не повідомляли.

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● Зеленський просив у Трампа екстрений пакет. Володимир Зеленський під час зустрічі з Дональдом Трампом у Вашингтоні попросив його надати Україні екстрений «зимовий пакет» ракет для систем ППО Patriot для відбиття російських атак на українські об'єкти енергетики. Про це президент України розповів в інтерв'ю Axios.

За словами президента, до зими Україна розраховує отримати 300 ракет — перехоплювачів балістики. Трамп пообіцяв спробувати допомогти, але також чітко дав зрозуміти, що це складно через потребу в ракетах для війни з Іраном.

● Буданов розповів про домовленість у Вашингтоні. Керівник ОП Кирило Буданов у складі української делегації на чолі із президентом Володимиром Зеленським узяв участь у зустрічі з Трампом та американськими колегами в Білому домі. «Провели змістовну розмову щодо дипломатичних і безпекових кроків, необхідних для наближення справедливого миру. Разом з американськими партнерами маємо чітке розуміння необхідності якнайшвидшого та справедливого закінчення війни», — написав він у ТГ.

За словами Буданова, за підсумками зустрічі сторони домовилися про інтенсифікацію перемовного процесу на всіх рівнях.

● Посланці Трампа все ж приїдуть в Україну. Після візиту Зеленського до США до Києва можуть приїхати спецпредставники та посланці президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер — для продовження переговорів. Цю інформацію підтвердив сам український президент.

Американська MAGA-блогерка Лора Лумер із посиланням на джерело в Білому домі запевнила, що під час зустрічі сторони домовились, що Кушнер і Віткофф відвідають Київ «у дусі дипломатії». За словами її джерела, дату і час візиту скоро визначать, а «план полягає в тому, щоб привезти їх у Київ протягом наступних двох тижнів».

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● Путін втратив ініціативу. Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Fox News, що російський диктатор Путін втратив ініціативу у війні між двома країнами, а українські військові технології змінили динаміку на полі бою. «Від початку війни, коли Путін сказав, що окупує нас за два-три дні, — зараз ми будуємо величезну «…військово-технічну промисловість. У нас є 500 компаній із дуже потужними технологіями», — запевнив очільник української держави. І додав, що конфлікт перетворився на перегони інновацій, стратегія постійно розвивається, а такі види зброї, як безпілотники, швидко застарівають, якщо їх не адаптувати до нових умов.

«Ми розуміємо, що ця війна змінюється кожні три-шість місяців. Нам потрібно змінювати технології. Ми повинні діяти швидше за Путіна, оскільки в Путіна більше людей… і ми маємо рятувати наших людей та використовувати більше технологій, ніж [їхні] люди», — сказав Зеленський.

● Рязань запалала. Сили оборони України в ніч проти 29 липня уразили російський Рязанський НПЗ та місце базування швидкісних катерів Чорноморського флоту РФ у кримському Міжводному. У результаті удару по нафтопереробному заводу у Рязані виникла масштабна пожежа. У Генштабі підкреслили, що цей НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств РФ потужністю 17 млн т нафти на рік.

Також вранці з’явились відео палаючого після ударів БпЛА рязанського центра російського маркетплейса Wildberries.

ЗСУ за півтора тижня вивели з ладу вісім складів Wildberries загальною площею близько 860 тис. кв. метрів. Це 15,4% усіх складських приміщень маркетплейсу (5,6 млн кв. м), підрахувало російське видання Верстка. Найбільшою втратою для компанії став склад у підмосковній Електросталі: після атаки 18 липня на об'єкті вигоріло 250 тис. кв. м. Ще близько 170 тис. кв. м складських приміщень зазнали удару безпілотників уранці 29 липня в Рязані - логістичний центр був повністю охоплений вогнем.

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● Російську Перм атакували дрони — за даними моніторингового TГ-каналу Exilenova+, вони уразили нафтопереробний завод Лукойл-Пермнефтеоргсинтез. Внаслідок удару загорілася одна з установок підприємства. Згодом СБУ підтвердила ураження інфраструктури цього НПЗ, розташованого на відстані понад 1500 км від України: Лукойл-Пермнафтооргсинтез є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії, здатним переробляти близько 13 млн т нафти щороку.

● Вперше після кейсу Білого орла. Президент України Володимир Зеленський прибув до Любліна, де зустрівся з прем'єром Польщі Дональдом Туском. За даними канцелярії прем'єра Польщі, темою розмови стане підсумок візиту Зеленського до США, зокрема його зустрічі з президентом Трампом.

Транзитний візит привернув значну увагу польських медіа — журналісти зазначили, що це перша зустріч Зеленського з Туском на території Польщі відтоді, як між країнами спалахнув конфлікт через присвоєння одному з військових підрозділів імені героїв УПА.

● Іран розглядав можливість удару по одному з чорноморських портів України у відповідь на атаку на іранське судно, проте після інтенсивних дипломатичних зусиль ситуацію вдалося стабілізувати, написала NYT з посиланням на іранських та західних чиновників.

І насамкінець:

● Драпатий запустив велику перевірку. У ЗСУ розпочали перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу людей. Це рішення спрямоване на «більш раціональне використання людського капіталу», пояснили у Генштабі ЗСУ.

У Генштабі зазначили, що перевірка охопить бригади, полки та корпуси. Під час неї оцінять фактичний стан укомплектованості підрозділів, ефективність розподілу особового складу та визначать напрями для покращення кадрового забезпечення.

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● Вчора у Києві, Львові, Івано-Франківську, Вінниці, Дніпрі, Миколаєві та інших містах активісти знову вийшли на протести проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони, — про це повідомили регіональні редакції Суспільного, видання Новини.LIVE та блогер Сергій Стерненко.

Пам’ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте в майбутнє - своє та країни.