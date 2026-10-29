Україні потрібна незалежна розвідка

Генеральна директорка, технічна директорка (CTO) та засновниця Nemesis Global, Inc., компанії з розробки програмного забезпечення для кібер- та національної безпеки з офісами у Вашингтоні та Києві

Стримування агресії РФ після війни важливе для українського суверенітету та довгострокової безпеки Європи. Але чи може Україна, яка не є членом НАТО та ЄС, втомлена від війни, очолити зусилля зі стримування?

Відповідь — так, вона повинна.

Суттєвим для стримування є перевага в розвідці та незалежність. Покладатися на імпортовану розвідку — занадто великий ризик, враховуючи змінні геополітичні альянси та сумнівних комерційних постачальників розвідки. Ставши постачальником розвідданих, Україна кардинально змінює своє становище в Європі зі споживача на важливого учасника забезпечення безпеки. Розширена розвідка дає кращі результати зараз, але остаточна цінність полягає в закладенні основ для стримування Росії після конфлікту.

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Політика стримування США під час Холодної війни (1947−1991) демонструє цей механізм. Після Другої світової війни США володіли значною дипломатичною, військовою та економічною потужністю. Але розширені програми розвідки, зосереджені на Радянському Союзі, стали основою стратегії стримування. США вклали величезні ресурси в таємне збирання розвідданих. В результаті США досягли безпрецедентного доступу до засекречених проєктів і нових намірів Радянського Союзу.

Політика стримування США під час Холодної війни демонструє цей механізм

Шпигунство саме по собі не стримувало Радянський Союз. Політика стримування США демонструє важливість переваги в розвідці при реалізації довгострокової стратегії стримування. США використали цю перевагу для створення таких програм, як НАТО та План Маршалла. Ці програми позиціонували США як основного лідера та незамінного постачальника дипломатичної, розвідувальної, військової та економічної (DIME) підтримки для відновлюваних європейських країн. Комбінація лідерства та надання DIME створила добру волю та стійкі залежності від можливостей США. Разом лідерство, забезпечення, залежності та перевага в розвідці встановили авторитет і м’яку силу для формування глобального порядку та підтримки стримування Радянського Союзу на десятиліття.

Україна вже є постачальником дипломатичної та військової сили. Економічна сила повернеться з часом. Але сьогодні Україна залишається переважно споживачем іноземної розвідки, і ця залежність заважає здатності очолити архітектуру стримування післяконфліктного періоду, а не просто брати в ній участь.

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Чекати, поки війна закінчиться, щоб посилити існуючі можливості збору розвідданих України, буде занадто пізно. Однак Україна не починає з нульової позиції в плані можливостей. Але нинішні розвідувальні програми розподілені між кількома агентствами. Інтеграція цих різнорідних можливостей у єдиний національний розвідувальний інструмент зміцнить військові операції зараз, закладаючи основу для більш широкого мистецтва державного управління в майбутньому.

Розпочати довгострокову, витратну ініціативу національної безпеки на цьому етапі війни не є оптимальним, але це необхідно. Перевага в розвідці для України — це не просто захід з пом’якшення ризиків або підвищення оперативної ефективності. Це є фундаментальною спроможністю для створення м’якої сили, необхідної для керівництва програмами післяконфліктного врегулювання, щоб стримувати Росію та забезпечити позиції України в змінному глобальному порядку. Невдача у створенні цієї спроможності зараз означає відмову від майбутнього джерела м’якої сили та лідерства.