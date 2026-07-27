Ніхто в Росії цього не розуміє. Але принаймні одне там точно знають: Україну штовхають в спину кляті європейці

Коли люди дуже довго живуть у викривленому світі, вони втрачають розуміння причинно-наслідкових зв’язків. Спочатку картину світу викривлює пропаганда. А потім люди й самі долучаються до викривлення власної картини світу, бо так безпечно. Безпечно не говорити, не думати, не знати. Якщо ви дуже намагатиметеся чогось не знати, ви цього не знатимете.

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Тому паливна криза в Росії викликана не війною — це штучна криза, змова нафтових олігархів проти пересічних росіян.

Це не може бути війна, бо ж війни немає

Тому атаки на склади російських маркетплейсів викликані не війною — це замовні атаки, за якими стоять великі міжнародні маркетплейси, що хочуть захопити російський ринок.

Це не може бути війна, бо ж війни немає. Їм багато років казали по телевізору, що війни немає. Є лише «СВО», а це ж зовсім інше.

І потім, чому це все на території Росії? Так не має бути, адже «СВО» — в Україні.

Та й загалом, то все Україна сама себе обстрілювала, щоб фотографії публікувати.

Тому й антивоєнних рухів немає, — бо «немає» війни.

(А під час Афганської й Чеченських війн були величезні рухи).

Тож не сподівайтеся, що до них дійде.

Не очікуйте бунту проти режиму. Просто режим розвалиться, бо не зможе далі функціонувати. А в цей момент спритні ділки розберуть все на запчастини.

Ідейні нині відсутні, а жадібних достатньо.

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Текст опублікований з дозволу автора