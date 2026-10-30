На Геловін до президента Сполучених Штатів Америки завітали російські «розіп'яті» хлопчики в трусиках.

Як ви, мабуть, чудово розумієте, протоколи заходів безпеки президента США такі, що у фізичній близькості з ним не можуть перебувати випадкові люди.

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Отже, російські діти у військовій формі, які виростуть і змінять тих, кого ми задвохсотимо до того часу, потрапили до Трампа не просто так, а за згодою адміністрації Трампа і відповідальних осіб.

Українських дітей, які гинуть під російськими бомбами майже щодня, в Білому домі не було.

Максимально дивно, що біля президента США труться маленькі окупанти

Власне, президент Сполучених Штатів, відомий як Велика Безглузда Американська Х***я, не зобов’язаний любити українських дітей, якщо він не любить навіть своїх власних. Ми знаємо, що серце Дональда Трампа належить виключно йому самому і нікому більше.

Але максимально дивно, що біля президента США труться маленькі окупанти, які щиро ненавидять країну, якою це «чучело» править. Всі ці дітки з молоком матері і мультфільмом Маша і Мєдвєдь всотують ненависть до Америки і бажання знищити США.

Ще коли я був маленьким і ми були в совєцькій окупації, серед дітей була популярна пісенька: «Падаєт ракета на Амєріку, унося 120 Мегатон, і хотя Амєріку нємножко жаль, пусть нє угрожаєт Пентагон!!»

Це не просто пісенька, це ціла ідеологія, яка програмує дітей на десятки років вперед як ворогів Америки. Це розуміють всі, хто хоч трохи дотичний до вивчення Росії. Це розуміють американські військові, для яких ясно, що Росія залишається найбільш вірогідним противником Америки. Це розуміє блогер з України, який не так щоб сильно вивчав Росію, просто має здоровий глузд і трошки логіки.

І тільки президент супердержави цього не розуміє!

Який наступний крок, Донні? Запросиш у Вашингтон своїх російських братів по розуму, які їздять в машинах з макетами ракет, підписаними «На Вашингтон»?

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Давай, не соромся! Ганьбитися — то на всі 100%, не треба цих жалюгідних компромісів і екск’юзів, що вони ж просто діти.

Немає в Росії просто дітей. Сподіваюся, є якийсь мізерний відсоток батьків, які виховують нормальних дітей, але переважна більшість — маленькі фашисти, з дитинства заточені вбивати.

Чергова ганьба держави, яка не просто зливає свій авторитет, а втрачає себе з цим конченим старим.

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Текст опублікований з дозволу автора