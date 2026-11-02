Росіян спокушають зима і Трамп

Я вважаю, що росіяни поступово наближаються до готовності укласти з вами угоду

Ми, американці, перебуваємо в ситуації, схожій на угорську, адже вибори будуть несправедливими. Цього разу вони будуть ще більш несправедливими, ніж будь-коли за останні, скажімо, 50 чи 60 років.

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Багатьом виборцям, які мали реєстрацію, — адже для голосування треба зареєструватися, — просто її скасували. У Техасі понад 1 млн людей фактично просто втратили право голосу.

Буде безліч різних видів фальсифікацій і чимало залякувань, проте я вважаю, що демократи здобудуть впевнену перемогу. І вірю, що вони контролюватимуть обидві палати нашого парламенту. Це має сприяти ухваленню реальних законів на підтримку України. Однак у нашій системі Трамп завжди може ветувати ці закони. Тож якщо переможуть демократи, це поставить Трампа в оборонну позицію і американцям все одно буде нелегко допомогти Україні.

Отже, після виборів у США нас чекає незбалансована система, з великим акцентом на внутрішніх справах і конкуренції між двома партіями.

Але найбільший ризик для України пов’язаний