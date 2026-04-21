Який сигнал від Сі скоро отримає Путін

Павло Баєв: Путін навряд чи може розраховувати на те, що його майбутній візит до Сі принесе відчутні плоди у вигляді допомоги КНР (Фото: Sergei Bobylyov/Host agency RIA Novosti/Handout via REUTERS)

Путін навряд чи може розраховувати на те, що його майбутній візит до Китаю принесе певні відчутні плоди

Інтенсивність дипломатичних контактів між світовими державами останніми тижнями була настільки високою, що на цьому тлі легко було не помітити явне затишшя в традиційно тісній взаємодії Росії та КНР.

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Президент Росії Володимир Путін провів безліч телефонних переговорів із лідерами країн Близького Сходу, проте його остання розмова з генсеком Китаю Сі Цзіньпіном відбулася ще на початку лютого, під час святкування Нового року за місячним календарем. Остання ж особиста зустріч відбулася на початку вересня 2025 року, коли Путін був одним із численних гостей на військовому параді в Пекіні.

Квітневий візит міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до Пекіна мав продемонструвати стабільність двосторонніх зв’язків, однак