Як програти повітряну війну. Частина друга

Будь ласка, не сумнівайтеся: українське небо буде надійно захищене. Приблизно до 2040 року. От побачите

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Навчальні вильоти та інші події, яких не було

Отже, ні у Повітряних силах ЗСУ, ні у Сухопутних військах практично не залишилося достатньої кількості засобів для боротьби з російським «бомбовим дощем». Проте українці активно розробляють нові перехоплювачі безпілотників — насамперед більш швидкісні. Утім, щоб утримати вартість таких апаратів на низькому рівні, більшість із них має дуже малу дальність дії.

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Краще йдуть справи з розробкою дронів-перехоплювачів, здатних самостійно шукати і знищувати російські розвідувальні безпілотники. Вони вже можуть підніматися на висоту до 5000 метрів і регулярно збивають російські «очі», що наводять УМПК на цілі.

Брак зенітних ракет особливо болісно позначається на українській ударній авіації, що здійснює вильоти для завдавання ударів по окремих російських позиціях. Українські пілоти вже віртуозно літають на гранично малих висотах, використовуючи особливості рельєфу місцевості. маскування — рельєф місцевості як прикриття від радарів російських зенітних комплексів.

Щойно літак вирулив на стоянку — по ньому вдарив Герань-4

Але зникнення українських зенітних керованих ракет із поля бою дає змогу