Як погана новина перетворилась на хорошу

● Новина погана: російська нафта пішла Україною. Україна розпочала приймати російську нафту через трубопровід Дружба. Про це NV розповіли джерела в нафтогазовому секторі.

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Зранку компанія Укртранснафта офіційно повідомила міністерство нафти та газу Угорщини про завершення ремонтних робіт на Дружбі. Там додали, що форс-мажорні обставини, що стартували з 27 січня цього року (через російський удар), припинили діяти з 18:00 21 квітня.

Водночас:

● Новина хороша: 90 млрд євро для України майже готові до використання. Посли Євросоюзу сьогодні на засіданні схвалили фінансування України на 90 млрд євро, а також 20 пакет санкцій проти Росії. Про це повідомив речник головуючого в ЄС Кіпру.

Речник наголосив, що для остаточного затвердження рішень Радою ЄС проєкти пройдуть письмову процедуру, яка, як очікується, завершиться 23 квітня.

Раніше законодавчий акт щодо змін регламенту для надання кредиту Україні, а також 20-й пакет санкцій проти РФ блокував прем'єр Угорщини Віктор Орбан, користуючись необхідністю одностайного рішення. Він вимагав відновити роботу нафтопроводу Дружба. Тепер новий прем'єр Петер Мадяр запевнив, що як питання грошей для України розблокують одразу після запуску Дружби.

● Угорський міністр у справах ЄС Янош Бока підтвердив відновлення транзиту російської нафти через Україну нафтопроводом Дружба. «За попередніми розрахунками, нафта може надійти на територію Угорщини вже сьогодні, але не пізніше завтрашнього ранку…, — написав він у ФБ. — Це особливо важливо в той час, коли криза на Близькому Сході призвела до зростання цін на енергоносії та посилення ризиків постачання».

● І Фіцо дасть задню. Словаччина буде готова зняти вето з 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії лише після того, як почне знову отримувати нафту трубопроводом Дружба, заявив словацький прем'єр Роберт Фіцо.

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Водночас Фіцо наголосив, що у світлі відновлення роботи Дружби зніме заперечення проти виділення кредиту ЄС у EUR90 млрд для України…

● Будь де, окрім Москви та Мінська. Київ виступає за проведення зустрічі лідерів України та РФ і звернувся до певних столиць, не тільки Анкари, аби організувати там саміт президента Володимира Зеленського та очільника Кремля Путіна. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, українська сторона виступає за зустріч, аби «отримати нову дипломатичну динаміку».

«Ми попросили про це турків, і ми попросили ще певні столиці. До Туреччини ми адресно звернулися. Але якщо інша столиця, крім Москви і Білорусі, організує таку зустріч, ми поїдемо. І для нас це важливо», — запевнив Сибіга.

● Герасимов бреше, як дихає. Нові заяви начальника генштабу РФ Валерія Герасимова (пролунали напередодні) про просування росіян на фронті є «сильно перебільшеними», констатував Інститут вивчення війни.

Зокрема Герасимов стверджував, що з початку 2026-го російські війська нібито захопили понад 1700 кв. км та 80 населених пунктів в Україні, включно з усією територією Луганської області (з них лише у березні та квітні, за його словами, близько 700 кв. км та 34 населених пункти). За власною оцінкою Інституту вивчення війни, виходячи з даних відкритих джерел, російські війська насправді просунулися лише на 381,5 кв. км та захопили 13 населених пунктів. Натомість після 1 березня окупанти взяли лише два населені пункти та фактично втратили 59,79 кв. км по всьому театру бойових дій. Крім того, як нагадують аналітики, російські військові начальники раніше вже тричі заявляли про повне захоплення Луганської області. І завжди брехали. Так сталось і цього разу з Герасимовим.

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Крім того, Герасимов заявив, що росіяни «визволили» 70% Лимана Донецької області та 75% Новопавлівки Дніпропетровської області. Однак ISW не виявив жодних доказів того, що російські війська захопили хоч якісь райони Лимана, тоді як у Новопавлівці вони можуть контролювати до 20,51% території.

В ISW припускають, що в такий спосіб очільник генштабу РФ, ймовірно, намагається приховати «розчаровуючий [для Москви] брак прогресу» російської армії у її весняно-літньому наступі 2026 року.

● Плани Кремля залишились незмінними. Росіяни не полишають спроб просування та мають намір захопити не лише Донбас, а й всю територію України. Про це після зустрічі із членами новоствореної Воєнної експертної ради ARES (Allied Reform and Expert Support) написав у ТГ головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За словами головкома, Сили оборони у відповідь системно послаблюють спроможності росіян вести війну — цілеспрямовано знищують ресурси, логістику та воєнний потенціал, щоразу зриваючи плани ворога.

● Очільниця іспанського Міноборони прибула до Києва. Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес приїхала в Київ, щоб підтвердити намір країни й надалі долучатися до ініціатив з підтримки України як у гуманітарній сфері, так і в галузі безпеки та оборони.

Роблес у Києві пообіцяла, що у цьому році - починаючи з травня — Іспанія передасть Україні 100 броньованих тактичних машин VAMTAC (для прикордонників), а також партію артилерійських боєприпасів калібру 155 міліметра. У відповідь міністр оборони Михайло Федоров подякував офіційному Мадриду за його внесок у вигляді ракет для ЗРК Patriot по програмі PURL — іспанці виділили 100 млн євро на ракети, придбали їх у США та передали ЗСУ.

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● Нема росіянам спокою. Сили оборони 21 та в ніч проти 22 квітня уразили низку важливих обʼєктів росіян, зокрема пункт управління рухом військових кораблів Чорноморського флоту РФ Стрілецький у Севастополі, повідомив Генштаб ЗСУ.

Крім цього, уражено пункти управління БпЛА у районах населених пунктів Коровяковка та Тьоткіно Курської області РФ і пункту управління БпЛА Молнія у районі Добролюбівки на Харківщині.

● Попри зухвалі слова Трампа. Військові США впровадили українські технології та досвід протидії безпілотникам для посилення захисту своєї авіабази в Саудівській Аравії на тлі атак Ірану. Про це написало Reuters, посилаючись на п’ятьох осіб, ознайомлених з ситуацією.

За даними джерел, США почали використовувати українські технології протидії дронам на авіабазі Принца Султана в Саудівській Аравії після серії атак, які спричинили руйнування техніки та загибель військовослужбовця.

Раніше президент США Дональд Трамп публічно запевняв, що Україна буде останньою країною, в якої він попросить допомоги в питанні Ірану…

● До речі, у Білому домі з ініціативи Трампа складають перелік «хороших та поганих» країн НАТО — залежно від того, чи відмовилися ті підтримати війну проти Ірану. Про це написало Politico з посиланням на трьох європейських дипломатів і представника Пентагону.

● Українські кораблі допоможуть в Ормузькій протоці. Чотири українські мінні тральщики, які зараз стоять в англійському Портсмуті, можуть доєднатися до британсько-французької місії з відновлення судноплавства в Ормузькій протоці після завершення війни на Близькому Сході. Про це повідомила Times із посиланням на джерело у військових колах України.

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Наразі у Великій Британії пришвартовані тральщики HMS Shoreham і HMS Grimsby, передані ЗСУ від Королівського флоту у 2023 році, а також UNS Mariupol та UNS Melitopol, передані Україні після служби у флотах Бельгії та Нідерландів.

● Путіну дорога нафта не допоможе. Різкий стрибок цін на нафту, спричинений війною на Близькому Сході, навряд чи допоможе російському диктатору оживити мляву економіку РФ, що знаходиться на межі рецесії, сказано в матеріалі Bloomberg.

Аналітики визнають, що здорожчання нафти збільшує експортні доходи Росії до найвищого з 2022-го рівня. Але це навряд чи призведе до прискорення зростання економіки в умовах одних із найвищих у світі витрат на запозичення. «Хоча вищі ціни на нафту, пов’язані з конфліктом в Ірані, можуть принести додаткові 1−3 трлн рублів до бюджетних доходів у 2026 році, російська економіка стикається зі значними ризиками, яких високі ціни на нафту не допоможуть уникнути», — сказала Bloomberg провідна аналітикиня Freedom Finance Global Наталія Мільчакова.

● Северсталь, одна з найбільших металургійних компаній Росії, на яку припадає шоста частина всієї виплавки сталі в країні, на початку 2026-го опинилася на межі збитків, написала The Moscow Times.

● Україна повернула більше 2 тис. дітей, викрадених росіянами. За час роботи ініціативи Bring Kids Back UA додому вдалося повернути більш ніж 2100 українських дітей, яких викрала Росія, з них 150 — від початку 2026 року, повідомив президент Володимир Зеленський.

«Нещодавно вперше на рівні ООН депортацію та примусове переміщення наших дітей кваліфікували як злочин проти людяності. Це дуже важливо, і таку роботу необхідно продовжувати», — зазначив очільник української держави.

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● УЗ запустить шість спеціальних дитячих вагонів. Укрзалізниця навесні додасть до свого парку шість нових дитячих купейних вагонів. Усі вони пройдуть капітально-відновлювальний ремонт, будуть доповнені освітніми й інтерактивними компонентами та адаптовані для комфортних і безпечних подорожей з дітьми. Відповідні квитки почнуть поступати у продаж з 24 квітня.

Перші три вагони вже пройшли повне переобладнання та курсуватимуть у складі двох поїздів: № 011/012 Львів — Одеса та № 001/002 Харків — Івано-Франківськ. Ще три вагони додадуть до складу інших поїздів найближчим часом. «Це довгі маршрути, що сполучають низку областей, зокрема прифронтових, а отже точно допоможуть зробити подорож дитини приємнішою», — пояснив Олександр Перцовський, голова правління УЗ.

У вагонах встановлено додаткові коридорні поручні по зросту дитини, захисні елементи для верхніх поличок, сповивальні столики та навісні сидіння у вбиральнях, манежі для безпечного сну та підігрівачі пляшечок дитячого харчування. Там буде дитяче меню: сирнички або нагетси з гречкою. Окрему увагу приділено доступності — вагони оснащені додатковими складними пандусами. Усі вагони об'єднує концепція Казковий український ліс, яка відображена в оформленні інтер'єру та логіці взаємодії з простором.

І насамкінець:

● Ребров пішов. Українська асоціація футболу (УАФ) повідомила про звільнення Сергія Реброва з посади головного тренера національної збірної. Президент організації Андрій Шевченко подякував колишньому одноклубнику за внесок у розвиток молодих футболістів.

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Ребров очолив збірну 2023 року. За 34 матчі під його керівництвом команда здобула 16 перемог, зазнала 10 поразок і звела ще вісім ігор до нічиїх. На Євро-2024 синьо-жовті не зуміли вийти в плей-оф. У розіграші Ліги націй Україна посіла друге місце у квартеті з Чехією, Грузією та Албанією, але в плей-оф за вихід у дивізіон А програла Бельгії (3:1, 0:3). Збірній під керівництвом Реброва не вдалось потрапити на чемпіонат світу 2026 року, бо вона поступилась Швеції (1:3) у матчі плей-оф відбору.

Пам’ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте в майбутнє - своє та країни.