Цей обстріл ламає шаблони. Що задумали вороги

Останні обстріли він постійно щось змінює (засоби, час, тривалість), але так кардинально можна порівняти із початком використання ПКР Циркон із Криму. Якщо раніше ми звикли до класичної схеми «зліт вночі — пуски на світанку», то вчорашня атака стала прикладом розтягування удару в часі на понад 24 години та вперше запустити ракети вдень. Щоб вони прилетіли на вечір.

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Ви одразу можете згадати денний обстріл Києва крилатими ракетами, коли влучили в Охматдит, але то було точно до обіду. Бо в обід вже сотні людей розбирали завали, особисто бачив. А це — вперше злетіли Ту-95МС приблизно в 14:00, щоб крилаті ракети прилетіли до нас вже ввечері. Тобто, перенесли приліт ракет по цілях з ранкових сутінків — на вечірні.

Перенесли приліт ракет по цілях з ранкових сутінків — на вечірні

З чим це пов’язано? Та може бути багато факторів. Від спеціального покриття камер ракет Х-101 германієм, що дозволяє максимально гарно бачити пролітаючу під собою поверхню до — сталої хрестоматійної інформації, що в сутінках люди та тепловізори найгірше бачать повітряні цілі. Через тепловий перехід. Але наша авіація показує, що для бортових РЛС літаків це вже не складні цілі хоч зранку, хоч ввечері. Результат, як казав класик, на табло — 19 з 20 крилатих ракет було збито приблизно за годину комбінованої атаки.

Коли я 15 квітня писав про влучання дронами далекого заводу СНХЗ — казав, що рано писати аналіз атаки, ще ніч попереду. І вороги не забарилися. Вони запустили аж 19 балістичних ракет! В дві хвилі, спеціально навіть дубльовано по цілях, щоб а) влучити повторно, якщо ракети були збиті; і б) щоб вбити когось, хто вже прибув на місця паління ракет/уламків. Через це є втрати серед соціальних служб, поліцейських та ДСНС. Максимально підла і чисто російська тактика проти населення.

Відсоток збиття в цьому випадку вийшов доволі низький. 8 з 19 балістичних ракет. Чого вони і хотіли. Добу «качати» сили ППО, 659 різного роду БпЛА для сміття та виснаження ракетного резерву ракет Пак-3 для Петріотів. Плюс, коли ви бачите повідомлення «швидкісна ціль на Кропивницький», — то це з дуже великою вірогідністю удар по аеродрому Канатове, де базується оперативний аеродром нашої авіації.

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Висновки. Це знову унікальний обстріл, бо вперше час удару ракетами перенесено на вечірні сутінки. Нова тактика. І здається, наша результативність їм не сподобалась. Наступна атака повернеться до нічних пусків.

Розтягування по часу. Якщо розрахувати час як: зліт перших Шахедів, зліт стратегічної авіації, нічна балістика та останні шахеди зранку, — то це більше 24 годин одна атака. Максимальне виснаження розрахунків, людей та техніки.

Балістична атака у дві хвилі. Максимально швидкі цілі, коли вночі кияни навіть не встигли спуститись в укриття. Від запуску до прильоту Іскандеру — 5 хвилин. Це терор і виснаження запасів ракет Пак-3 до Петріотів.

Судячи з того, що по Білій Церкві били по складських приміщеннях біля ТЕЦ — можливо, все ще ціляться на нашу енергетику, хоча і мали б перейти на літні цілі (вода, очисні споруди, мости, газ). А можливо, шукали щось на складах.