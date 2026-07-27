26 липня російський диктатор узяв участь в заходах з нагоди дня військово-морського флоту Росії, що пройшли у Санкт-Петербурзі. Заяви Путіна, які він зробив в цей день, а також формат святкування дозволяють визначити основні причини, які призведуть до краху політичного режиму президента країни-агресора.

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Володимир Путін не був оригінальним, а зробив наголос на тому, що Росія ніколи й ні на кого не нападала, ні разу за усю свою історію не починала війн. Більш того, він сказав, що це саме Україна розпочала бойові дії, а Росія, нібито, тільки відповідає. Також диктатор додав, що війна буде продовжуватись доти, доки Росія не здобуде перемогу.

Були й інші заяви. Наприклад, про Сталіна, що подарував Україні західні області, які наша держава може втрати, тому що їх заберуть Польща, Румунія та Угорщина. Він розповідав про велич російського флоту та про те, що Росія була єдиним гарантом територіальної цілісності України. Все це дає підстави зробити декілька висновків щодо факторів, які, врешті решт, і стануть основною причиною політичного краху Путіна.

До самої смерті Салазар так і не дізнався правди

По-перше, не було параду військово-морського флоту ані в Кронштадті, ні в Петербурзі, ні в портах Чорного, Азовського морів та на Тихому океані. Така ситуація є свідченням військових успіхів України, а також страху Путіна перед атаками українських безпілотників. Саме тому урочисті заходи мали місце у подвір'ї Адміралтейства на фоні великого плакату з зображенням корабля. Тобто, Україна, яка не має свого флоту, загнала верховного головнокомандувача «морської держави» у звичайний двір, де він й розповідав про неіснуючу «велич флоту».

По-друге, Володимир Путін не тільки живе у паралельній реальності, але й поглиблює її. Усі його слова не мають жодного зв’язку з дійсністю. Він говорить виключно те, що хоче почути сам. Усі ці розмови про те, що «цілі будуть досягнені», викликають не тільки сміх, але й відвертий подив навіть у путінського оточення. Путін намагається уникати реальності. Він не говорить про атаки на склади Wildberries, давно мовчить про дефіцит пального в Росії, замовчує втрати на фронті і неспроможність російських військ просуватися територіями України. Він абсолютно не хоче приймати правду про реальний стан російської економіки, що створює додаткові проблеми для уряду Росії, адже Путін вимагає збільшувати витрати на війну.

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По-третє, страх російської еліти перед Путіним нівелює доступ диктатора до правдивої інформації щодо поточного стану економіки та ситуації на фронті. Російські чиновники банально бояться казати правду. Але вони її розуміють. Розуміють і замовчують. А тому, рано чи пізно, Росію очікує економічний колапс, наслідки якого будуть непередбачувані, але доволі жорстокі.

Проте, якби Путін і мав би доступ до правди, він ніколи б їй не повірив.

І, четвертий момент, Путін боїться програти. Він має неабиякий страх перед тим, що одного дня буде змушений публічно визнати неспроможність Росії перемогти у війні. Він і не визнає цього. Отже, війна триватиме.

Загалом, сьогоднішній Путін нагадує португальського диктатора Антоніу де Олівейра Салазара, який в останні роки життя був усунутий від влади, проте не знав цього. Спеціально для нього випускали один екземпляр газети, міністри звітували йому, але урядом вже керував Марселу Каетану, проте до самої своєї смерті Салазар так і не дізнався правди.

Саме це може статись і з Путіним, якого заховають десь у бункері, а тим часом владу перехоплять зовсім інші люди. Тому все більший страх як самого російського диктатора, так і його оточення, а також категоричне небажання визнавати реальність і стануть причинами абсолютного краху Путіна.